Luka Doncic : « Caitlin Clark, un Stephen Curry en femme »

La March Madness bat son plein et les Final Four auront lieu ce weekend chez les garçons et les filles. On y retrouvera notamment le prodige Caitlin Clark pour la deuxième année de suite puisqu’elle a hissé Iowa en sortant LSU en claquant 41 points. Une performance qui n’est pas passée inaperçue, même auprès des superstars NBA. Luka Doncic a eu quelques compliments très élogieux envers la jeune femme.

« C’est Stephen Curry en fille », notait le Slovène quand il lui a été demandé s’il se reconnaissait en elle. « Elle shoote mieux que moi. »

Caitlin Clark a notamment claqué 9 paniers primés contre LSU, avec certains tirs en sortie de dribble qui faisaient évidemment penser à Stephen Curry. Elle a aussi battu le record du nombre de tirs extérieurs inscrits sur une saison NCAA.

Concours à 3-points : Vers un duel Curry et Thompson contre Ionescu et Clark ?