Summer League : Débuts (quasiment) historiques pour Caleb Wilson !

Chicago Bulls – Memphis Grizzlies : 96-97

Après nous avoir offert un duel au sommet entre les deux premiers choix de la draft AJ Dybantsa et Darryn Peterson en ouverture de la Summer League de Las Vegas, la NBA nous a réservé un choc entre les deux picks suivants, Caleb Wilson et Cam Boozer, en highlight de la deuxième journée. Et quel superbe match ! Avec des performances mémorables des deux prospects.

En commençant par celle de Wilson. La nouvelle star des Bulls, draftée en quatrième position donc, a démarré en trombe pour finir à deux petits points du record en SL. 35 points au total et une démonstration du bonhomme. Jamais un joueur n'avait autant scoré pour ses débuts. Il a notamment planté 7 trois-points sur la rencontre, soit autant que lors de l’intégralité de sa saison universitaire avec North Carolina. Le plus marquant, c’est même le niveau de difficulté de ses tirs avec des pull ups à trois en sortie de dribble, du step back, etc. Le package d’une star. Il a ajouté 5 rebonds, 2 interceptions et 3 blocks. Tout ça alors qu'il s'agissait de son retour de blessure après 5 mois d'absence en raison d'une fracture du poignet !

Mais Caleb Wilson n’a pas eu le dernier mot, même s’il a mis le dernier panier de la soirée. Cam Boozer avait d’abord mis les siens à l’abri sur la ligne des lancers. L’intérieur passé par Duke, fac rivale de North Carolina, et qui évolue au même poste que Wilson, s’est aussi illustré en compilant 23 points, 6 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre. Le sophomore Cedric Coward l’a épaulé avec 17 points, 10 rebonds et 5 passes. Noa Essengue a marqué 10 points pour Chicago, avec aussi 5 rebonds et surtout 4 blocks.

Brooklyn Nets – New York Knicks : 91-65

Les Knicks sont peut-être champions NBA et rois de New York mais, en Summer League, ce sont bien les Nets les patrons de la ville. Brooklyn l’a emporté largement sous l’impulsion de son backcourt du futur. Ego Demin, qui se balade depuis le début des matches estivaux, a signé 20 points, tout comme le rookie Mikel Brown Jr. Le duel gagnant des Nets. Ils ont chacun planté 3 paniers primés. Des Français représentaient les Knicks et Pacôme Dadiet s’en est bien tiré (20 points, 7 rebonds). En revanche, Mohamed Diawara est complètement passé à côté en termes d’adresse (7 points à 1 sur 9).

Milwaukee Bucks – Miami Heat : 86-119

Les Bucks ont pris une dérouillée de l’espace contre le Heat mais leur rookie Brayden Burries s’est montré un peu plus à son avantage que lors de sa première sortie en postant 18 points en seulement 22 minutes (mais à 6 sur 15 aux tirs). Nate Ament est resté discret (6 points) et Kasparas Jakucionis s’est troué aux tirs (2 sur 10, 11 points et 6 passes). Sept joueurs du Heat ont marqué 10 points ou plus, dont 19 pour Ryan Conwell.

Boston Celtics – Toronto Raptors : 83-80

Malgré un Hugo Gonzalez très maladroit (3 sur 16), les Celtics ont gagné en prolongation contre les Raptors. L’Espagnol a tout de même fini avec 17 points, 10 rebonds et 8 passes tandis que son coéquipier Amari Williams a posté 23 points et 13 rebonds. Le rookie Allen Graves a réussi ses débuts avec les Raptors (22 points, 13 rebonds).

Oklahoma City Thunder – Los Angeles Lakers : 84-96

Les jeunes du Thunder ne sont pas à la fête depuis le début de la Summer League. Bennett Stirtz a marqué 18 points mais Aday Mara n’a mis aucun tir et OKC a perdu contre les Lakers de Cameron Carr (18 points).

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers : 81-78

Koa Peat et Khaman Maluach ont mené les Suns à la victoire contre les Blazers en dominant la peinture. 17 points, 6 rebonds et 4 passes pour le premier, 19 points et 11 rebonds avec trois tirs primés pour le second.

Cleveland Cavaliers – Indiana Pacers : 93-99

Les Pacers se sont imposés contre les Cavs malgré les 20 points de Meleek Thomas et de Nae’Qwan Tomlin.

Houston Rockets – Denver Nuggets : 97-86

Bruce Thornton a mené les Rockets à la victoire contre les Nuggets en marquant 27 points.