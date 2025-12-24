Denver pourrait perdre un troisième titulaire

Cam Johnson s’est blessé au genou la nuit dernière et les Denver Nuggets espèrent désormais qu’il ne s’agit pas d’un pépin trop important.

Aaron Gordon, Christian Braun et maintenant Cam Johnson. Les Denver Nuggets sont privés un à un de tous leurs joueurs de complément autour de leurs deux stars Nikola Jokic et Jamal Murray. Alors que les deux premiers cités sont déjà absents depuis plusieurs semaines, le troisième s’est blessé la nuit dernière à l’occasion d’une défaite contre les Dallas Mavericks (131-130).

Le staff et la franchise sont inquiets. En effet, il s’agit d’une blessure au genou sans contact… ce qui est rarement bon signe. Mais le joueur va désormais passer une IRM et déterminer la gravité exacte de ce pépin. Pour l’instant, l’organisation parle d’une entorse du genou mais sans avoir aucune certitude.

Cam Johnson, qui a été échangé avec Michael Porter Jr par les Brooklyn Nets et les Nuggets, tourne à presque 12 points cette saison. Il commençait à trouver son rythme après des débuts un peu délicats dans le Colorado.