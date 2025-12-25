Les Denver Nuggets peuvent souffler pour Cam Johnson. Déjà privée d'Aaron Gordon et de Christian Braun, la franchise du Colorado se trouvait dans l'attente du verdict concernant l'intérieur, touché au genou droit lors de la défaite contre les Dallas Mavericks (130-131) mercredi.

Selon les informations du journaliste d'ESPN Shams Charania, l'ex-joueur des Brooklyn Nets souffre simplement d'une contusion osseuse. Les examens médicaux n'ont décelé aucun dommage structurel. Un véritable soulagement pour les Nuggets.

Pour autant, Johnson risque tout de même de rater plusieurs matches. Et si la durée de son indisponibilité n'a pas fuité, il ne devrait pas revenir avant la fin de l'année 2025. Il s'agit d'un petit coup d'arrêt pour l'homme de 29 ans.

Sur le début de la saison, l'ex-talent des Phoenix Suns a parfois eu du mal à trouver sa place. Mais face aux absences de Gordon et de Braun, Cam Johnson a tout de même connu une montée en puissance au cours des dernières semaines afin d'épauler Nikola Jokic et Jamal Murray.

Et sur le plan collectif, l'entraîneur des Nuggets David Adelman va devoir trouver de nouvelles solutions face à une infirmerie bien remplie.

Faut-il s’inquiéter pour les Denver Nuggets ?