Les Denver Nuggets traversent un rare trou d’air à domicile : quatre défaites de suite en altitude, dont trois contre des équipes au bilan négatif. Dans le CQFR de la nuit, nos journalistes se sont posé la question qui fâche : faut-il commencer à s’inquiéter pour les champions 2023… ou relativiser cette mauvaise passe ?

Une série inhabituelle à la maison

Denver a encore chuté à domicile, cette fois contre les Mavericks (131-121). Là où la Ball Arena est habituellement une forteresse, les Nuggets viennent d’enchaîner une quatrième défaite de rang devant leur public.

Le contexte n’excuse pas tout, mais il compte : « Ils ont beaucoup de blessés », rappelle Antoine, avant de souligner que sur ces quatre revers, « il y en a trois contre des équipes qui sont à moins de 50 % de victoire ».

Contre Dallas, Nikola Jokic a pourtant livré une nouvelle masterclass statistique : 29 points, 20 rebonds, 13 passes. Spencer Jones a signé le meilleur match de sa carrière avec 28 points. En face, les Mavs ont pu compter sur 32 points d’Anthony Davis, 24 de Cooper Flagg - qui continue de monter en puissance - et 28 points, 10 passes de Ryan Nembhard.

Autrement dit : le problème n’est bien évidemment pas Jokic… mais tout ce qu’il y a autour.

Blessures en cascade et rotation sous pression

Les Denver Nuggets n’avancent pas au complet. Plusieurs cadres manquent à l’appel, et la liste s’est encore allongée lors de ce match : « Tu as pas Aaron Gordon et compagnie, Christian Braun. Jamal Murray s’est blessé dans le 3e quart. Ça commence à faire beaucoup de monde. »

La conséquence est claire : la rotation est étirée, des joueurs de bout de banc doivent assumer des responsabilités supérieures à leur rôle habituel et le fameux “avantage altitude” disparaît dès que l’intensité et la qualité d’exécution baissent d’un cran.

Pour l’instant, les Nuggets restent dépendants de Jokic à un niveau extrême. Même avec un triple-double monstrueux du Serbe, ça ne suffit plus systématiquement à masquer l’absence de plusieurs titulaires et de leaders de vestiaire.

« C’est un peu insuffisant pour l’instant, Denver doit avoir hâte de récupérer ses joueurs », résume Shaï.

Une mauvaise passe… mais pas (encore) une alerte rouge

Alors, faut-il s’alarmer ? La réponse de nos chroniqueurs est plutôt mesurée.

« Je suis pas inquiet pour Denver pour la saison. Absolument pas. C’est juste que c’est une passe un peu étrange », estime Antoine. Le timing joue aussi : « Après, c’est le mois de novembre, ça arrive. »

L’idée, c’est que cette série dit plus de choses sur l’état de forme du moment que sur la vraie valeur de l’équipe. Les Nuggets restent portés par le meilleur joueur du monde pour beaucoup d’observateurs, ils connaissent leur identité de jeu, et leur cadre collectif est déjà en place. On est loin d’une équipe en quête de sens ou de hiérarchie.

Ce qui interroge, en revanche, c’est la fragilité de la marge : quand un, deux puis trois cadres manquent, Denver redevient soudain beaucoup plus ordinaire, même à domicile. La saison régulière est longue, la gestion physique sera cruciale, et cette séquence rappelle que la profondeur réelle du roster sera un facteur clé au moment d’aborder les playoffs.

À ce stade, il convient donc de relativiser : mauvaise série, contexte défavorable, mais pas de raison de tout remettre en question. Les Denver Nuggets restent une référence à l’Ouest… à condition de récupérer rapidement leurs forces vives.

