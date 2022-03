Cam Johnson tue les Knicks au buzzer… avec la planche

Quel calvaire cette saison des Knicks... New York trouve de nouveaux moyens de perdre tous les soirs, même quand la victoire semble leur tendre les bras. Face à Phoenix, toujours privé du tandem Booker-Paul, les joueurs de Tom Thibodeau ont perdu sur un shoot au buzzer de Cameron Johnson alors qu'ils menaient de 2 points et venaient de manquer un lancer par Alec Burks...

Cam Johnson knocks down the #TissotBuzzerBeater from DEEP to win it for the @Suns! #ThisIsYourTime pic.twitter.com/igVIFn608E

— NBA (@NBA) March 5, 2022