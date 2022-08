Les règles au Canada peuvent-elles avoir un impact sur les playoffs ?

Pas de changement de règles au Canada. Les voyageurs souhaitant se rendre dans le pays devront encore fournir une preuve de vaccination contre le COVID-19. En conséquence, il se peut que certains joueurs NBA ne soient pas en mesure de jouer contre les Toronto Raptors, du moins les rencontres disputées dans l’Ontario, la saison prochaine.

Ça pourrait concerner notamment Kyrie Irving et Matisse Thybulle mais aussi peut-être d’autres pros, même si la quasi majorité des joueurs de la ligue sont vaccinés. Le meneur américain des Brooklyn Nets et l’ailier australien des Philadelphia Sixers ont déjà manqué des matches au Canada la saison dernière. Il s’agissait même de trois rencontres de playoffs pour Thybulle, dont les Sixers ont éliminé les Raptors sur le fil en six manches.

C’est d’ailleurs surtout à partir d’avril que les absences peuvent peser. Brooklyn et Philadelphia sont deux équipes susceptibles de retrouver Toronto à un moment dans la compétition. Tout comme les Boston Celtics, qui ont refusé de révéler si oui ou non l’intégralité de leur effectif était vacciné (les Milwaukee Bucks et le Miami Heat ont assuré que tous leurs joueurs pouvaient voyager au Canada).

Les finalistes doivent disputer un match de pré-saison à Edmonton, où les règles s’appliquent également. Cela pourrait donner quelques indices en attendant un éventuel choc en playoffs.