Capela répond à Ayton… qui se troue contre Phoenix

Deandre Ayton n'aurait pas dû balancer le nom de Clint Capela pour se plaindre. La suite ne lui a pas donné raison.

Deandre Ayton aurait dû se douter que ça allait lui revenir au visage... Après la défaite des Lakers contre Orlando plus tôt dans la semaine, le pivot de L.A. aurait déploré que son équipe l'utilise "comme s'il était Clint Capela". Une balle perdue pas forcément justifiée pour le Suisse, role player estimable aux Houston Rockets. Et évidemment, ça n'a pas loupé.

Capela a répondu sur Instagram à Ayton avec ce commentaire amusé : "Tu joues avec deux des meilleurs chefs d'orchestre du monde (Luka Doncic et LeBron James, NDLR) mon gars, concentre toi !". Dans la foulée, les Lakers ont perdu sur le fil face à Phoenix, avec un Deandre Ayton bloqué à 2 points, avec un +/- apocalyptique de -24. Sur la même soirée, Clint Capela a lui contribué au succès des Rockets à Orlando, en compilant 4 points, 6 rebonds, 3 assists et 4 contres).

Bien joué... L'expérience Deandre Ayton continue d'être aussi intrigante que loufoque chez les Lakers cette saison.

