Les résultats de la nuit en NBA

Hornets @ Pacers : 133-109

Heat @ Sixers : 117-124

Wizards @ Hawks : 96-126

Spurs @ Nets : 126-110

Rockets @ Magic : 113-108

Blazers @ Bulls : 121-112

Kings @ Mavs : 130-121

Lakers @ Suns : 113-110

Pelicans @ Jazz : 129-118

Wolves @ Clippers : 94-88

- Les Lakers ne vont pas fort et ce n'est pas la défaite quasiment au buzzer subie à Phoenix (113-110) qui va arranger les choses. Los Angeles a été poignardé à 0.9 seconde de la fin par un panier à 3 points de Royce O'Neale, dans une partie où ils avaient dû remonter 12 points de retard dans le 4e quart-temps en étant à nouveau pas vraiment brillants. Les 41 points, 8 rebonds et 8 passes de Luka Doncic n'ont pas suffi et Austin Reaves a manqué un panier à 3 points ouvert dans le corner sur la toute dernière possession de la partie.

ROYCE O'NEALE HITS THE GO-AHEAD 3 TO WIN IT FOR THE SUNS 🚨 HE SCORED THE LAST 7 POINTS FOR PHOENIX! pic.twitter.com/jWFOMMXLiq — NBA (@NBA) February 27, 2026

Pour rappel, les Suns sont diminués et ont joué sans Devin Booker, ni Dillon Brooks... Deandre Ayton, qui avait reproché aux Lakers de l'utiliser "comme s'il était Clint Capela", a fini le match avec 2 points, 4 rebonds et un apocalyptique -24 de +/-. C'est moins que le vrai Clint Capela (4 pts, 6 rbds, 3 asts et 4 blks) avec les Rockets dans la même soirée.

- Les Spurs ont passé une soirée tranquille du côté de Brooklyn (126-110). San Antonio a glané une 11e victoire de suite, à nouveau sans avoir besoin d'un Victor Wembanyama dominant (12 pts, 8 rbds, 5 asts, 2 blks à 3/9). Le collectif a fait le job et l'avantage pris dès les premières secondes de la partie s'est confirmé tout au long du match. Julian Champagnie (26 pts) et six autres joueurs texans ont inscrit au moins 12 points.

Nolan Traoré a joué 30 minutes pour les Nets : 13 points et 3 passes pour le rookie français.

- Kon Knueppel est devenu le rookie le plus prolifique de l'histoire de la NBA à 3 points. Lors de la victoire facile des Hornets à Indianapolis (133-109), l'ancien Dukie n'y est pas allé mollo et a claqué 8 paniers primés (28 pts en tout) pour dépasser la marque de Keegan Murray (206). Brandon Miller (33 pts), LaMelo Ball (20 pts, 8 asts) et Moussa Diabaté (14 pts, 11 rbds, 4 asts) ont eux aussi contribué à ce succès.

Encore un peu plus dans l’Histoire, Kon Knueppel battra-t-il un jour le record de Stephen Curry ?

- Trois points toujours : Tyrese Maxey est devenu le recordman de paniers primés marqués pour la franchise des Sixers, devant Allen Iverson (882), lors de la victoire (124-117) de Philadelphie contre Miami. Les 28 points et 11 passes de Maxey, combinés au double-double de Joel Embiid (26 pts, 11 rbds) ont permis aux joueurs de Nick Nurse de signer une troisième victoire consécutive, eux qui avaient perdu les 4 précédents.

- Avec les blessures de Jalen Johnson et Nickeil Alexander-Walker, Zaccharie Risacher et Jonathan Kuminga ont débuté ensemble face à Washington. Le Français a apporté 8 points et 6 rebonds en 25 minutes, Kuminga compilant lui 17 points, 9 rebonds, 3 passes et 1 contre. Les Hawks l'ont facilement emporté (126-96) grâce notamment aux deux anciens Wizards, CJ McCollum (25 pts) et Corey Kispert (33 pts, record personnel en NBA), arrivés dans le cadre du trade de Trae Young. Bilal Coulibaly était titulaire à Washington et a fini avec 10 points et 5 rebonds.

- Les Rockets sont allés battre Orlando (113-108) en Floride grâce notamment au gros match offensif de Kevin Durant (40 pts, sa meilleure perf de la saison). Houston a gommé 19 points de retard en plaçant un 21-0 dans le 3e QT pour renverser le Magic sous les coups de KD, Reed Sheppard (20 pts) et Alperen Sengun (16 pts). Malgré le retour de Jalen Suggs et les 30 points de Desmond Bane, Orlando a été trop juste en fin de match.

- Chicago est dans la spirale inverse de celle des Spurs. Les Bulls ont perdu un 11e match consécutif cette nuit, à domicile contre Portland (121-112). Les Blazers ont accéléré dans le 4e quart-temps et ont eu du mal à se défaire des hommes de Billy Donovan. Sans Deni Avdija, toujours touché au dos, Portland s'en est remis à Jerami Grant (27 pts), Toumani Camara (16 pts) et Robert "Timelord" Williams (14 pts, 14 rbds). Guerschon Yabusele a joué 21 minutes pour 6 points et 5 rebonds. Sidy Cissoko a lui eu droit à 17 minutes en sortie de banc (3 pts, 4 rbds, 2 asts, 1 stl).

- Les Kings ont gagné à Dallas et sont sur deux victoires en trois matches, ce qui paraît fou après leur interminable et récente série de défaites. Pourtant, Sacramento a bien battu les Mavs (130-121) à l'extérieur, avec un record en NBA pour Precious Achiuwa (29 pts, 12 rbds) et 22 points de Maxime Raynaud. Les Californiens ont insisté à l'intérieur, l'un des points faibles majeurs à Dallas. Killian Hayes a de nouveau participé en sortie de banc pour les Kings, sans trouver d'adresse, mais en apportant 5 points, 6 passes, 4 rebonds et 1 interception en 18 minutes.

- Saddiq Bey (42 pts) s'est régalé pour porter les Pelicans face au Jazz cette nuit (129-118) et aider son équipe à gagner pour la troisième fois de suite. Zion Williamson a lui inscrit 20 points et Dejounte Murray a poursuivi son retour au jeu avec 17 points et 9 passes.

- Dans le match le plus tardif de la nuit, les Timberwolves ont pris le dessus sur les Clippers (94-88) grâce à un bon 4e quart-temps. Sans Kawhi Leonard, Los Angeles a plié face à Anthony Edwards (31 pts) et sa troupe. "Ant-Man" a été clutch sur ce panier à 3 points à 42 secondes de la fin pour donner 4 points d'avance à Minnesota.

GIVE HIM THE CLUTCH PLAYER OF THE YEAR AWARD ALREADY. pic.twitter.com/xictBoIcKt — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 27, 2026

Rudy Gobert (3 pts, 13 rbds) a évidemment participé à ce succès, comme Nicolas Batum (0 pt, 6 rbds, 3 asts), titulaire à L.A.