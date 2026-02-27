Encore un peu plus dans l’Histoire, Kon Knueppel battra-t-il un jour le record de Stephen Curry ?

La NBA tient sa nouvelle gâchette. Alors que Stephen Curry et Klay Thompson approchent doucement de l’épilogue de leurs immenses carrières dans la ligue, voilà que Kon Knueppel débarque pour incarner le prochain visage des tireurs d’élite. L’arrière des Charlotte Hornets s’est offert un record, qu’il va sans doute pulvériser, en devenant le rookie auteur du plus grand nombre de trois-points sur une saison. Keegan Murray en avait planté 206. Le joueur formé à Duke pointe désormais à 209 paniers primés après ses 8 tirs lointains inscrits la nuit dernière lors d’une large victoire contre les Indiana Pacers (109-133).

Il n’a disputé que 59 matches cette saison et pourrait donc atteindre la barre des 300 trois-points sur une saison dès ses débuts en NBA. Incroyable. Il est d’ailleurs plus que jamais favori au trophée de ROY avec l’absence de Cooper Flagg à Dallas. Les Mavericks ne jouent plus rien alors que son ancien coéquipier à la fac cherche à se qualifier pour les playoffs avec les Hornets.

Kon Knueppel peut désormais viser le record de paniers primés sur une saison. Record qui appartient évidemment à Stephen Curry (qui d’autre ?) avec 402. Il ne le battre pas dès cette année mais ce n’est pas impensable qu’il le dépasse un jour dans le futur. Il faudrait une saison à 5 paniers primés de moyenne par soir, sans blessure ni pépin physique. Sacré challenge mais le jeune homme, qui a d’ailleurs d’autres atouts dans son jeu, paraît prêt à accomplir de grandes choses chez les pros.