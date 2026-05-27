Carla Leite, la pépite française commence à se faire un nom

Avec sa performance remarquée face à New York il y a deux jours, Carla Leite est en train de se faire une place en WNBA. On retrace son chemin.

Performante en ce début de saison en WNBA avec Portland, Carla Leite se fait petit à petit un nom dans la grande ligue. Retour sur son parcours.

Née près de Paris dans les Yvelines, Carla Leite a grandi dans le sud de la France en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Très vite intéressée par le basket et douée pour ça, elle intégrera le pôle espoir d'Antibes. Repérée par l'académie de Tony Parker, elle terminera sa dernière année de formation à l’ASVEL.

De la France à l'Espagne

Ses premiers pas professionnels, elle ne les fera pas avec le club rhodanien, mais avec Tarbes. Pour sa première saison en Boulangère Wonder Ligue, elle est élue meilleure jeune du championnat. En constante progression, la meneuse performe avec le TGB et, à seulement 20 ans, elle est désignée dans le cinq majeur du championnat. Voulant viser plus loin, elle s’engage à Villeneuve-d'Asq pour sa dernière année en France. Avec le club, elle gagne la finale de l'Eurocoupe et sera désignée MVP.

Après un an avec le club nordiste, Carla part en Espagne à Saragosse pour la saison 25/26. Là-bas elle explose.

Deuxième meilleure marqueuse et passeuse de son équipe, elle emmène le club espagnol jusqu'à la 3ᵉ place de l'Euroligue, une première historique. Auteur de 20 points, 6 passes et 3 rebonds face à Gérone, elle terminera son dernier match avec Saragosse sur une bonne note. En championnat, elle terminera première de la saison régulière mais n'a pas participé aux playoffs en raison du début de la saison en WNBA.

Gabby Williams éteint le Sun, les Françaises excellent dans le match entre New York et Portland

Le rêve américain

La WNBA, on y vient : après une belle saison avec Tarbes, Carla est sélectionnée lors de la Draft 2024 par les Dallas Wings. Voulant gagner en expérience et rêvant des JO, elle décide de ne pas poser le pied tout de suite sur les terres américaines. Pas conservée par la franchise texane pour la saison 2025, elle est sélectionnée par les Golden State Valkyries dans la draft d'expansion. Entourée par Ilianna Rupert et Janelle Salaün, les deux autres Françaises de la franchise, elle s'intègre plus facilement au groupe. Après un début de saison compliqué, notamment au niveau du taux de réussite au shoot (11 %), elle se révèle en deuxième partie. Face à Dallas, l'équipe qui ne lui a pas fait confiance, elle réalise le meilleur match de sa jeune carrière, une performance à 15 points, 2 rebonds, 5 passes et surtout 75 % de réussite, qui permet de valider la place en playoffs de Golden State.

Pourtant, malgré sa belle année, Carla Leite ne sera pas gardée du côté de la Bay, se retrouvant une nouvelle fois dans la Draft d'expansion pour la saison 2026. Elle est finalement choisie par Portland. Jouant plus libre et ayant un rôle majeur avec le Fire, la joueuse de 22 ans est véritablement en train de s'imposer. Elle tourne en moyenne à 15.6 points, 2.2 rebonds et 4.2 passes par match. Adorée par les fans de Portland et complimentée par des légendes de la discipline, elle vit véritablement un rêve.

two legends, one photo🐦‍⬛ Carla Leite got to meet one of her lifelong idols, Sue Bird, tonight after the win against the New York Liberty. pic.twitter.com/r6WkwxkQ9M — Portland Fire (@theportlandfire) May 26, 2026

Carla Leite gravit les échelons étape par étape, et on se dit que la prochaine pourrait bien être celle de l'équipe de France dans une compétition majeure. La Française ne compte que 4 petites sélections avec les Bleues depuis le début de sa carrière. Pourtant, son profil manque : joueuse tenace, agressive au cercle, avec le dribble facile, qui n'a pas peur de prendre des risques et de shooter, elle est pleine confiance et mérite cette sélection.

Déçue de sa non-sélection avec la France lors des Jeux olympiques de Paris 2024, la joueuse du Fire a la détermination de retrouver le maillot tricolore.

En attendant, Carla Leite joue cette nuit à 4 h du matin, heure française, face au Sun de Rachid Meziane, son ancien coach.