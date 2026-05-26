Retour sur les deux matches WNBA de la nuit, où les Françaises ont performé, notamment Gabby Williams et Carla Leite.

Les résultats de la nuit en WNBA

Fire @ Liberty: 81-74

Sun @ Valyries: 70-97

Deux matches ont eu lieu cette nuit en WNBA, à commencer par la rencontre entre Portland et New York. Dans une opposition serrée de bout en bout, c'est finalement le Fire mené par Carla Leite qui l'emporte 81-74.

C'est seulement sa deuxième année dans la ligue, mais Carla Leite a changé de calibre en arrivant à Portland. La Française, libérée, est une vraie leader dans la nouvelle franchise. Cette nuit, alors que le Liberty menait au début du quatrième quart-temps, c'est elle qui a pris les choses en mains. Ultra clutch avec un lay-up et un panier derrière l'arc à trente secondes de la fin du match, l'arrière de 22 ans a fait gagner les siennes dans le money time.

L'ancienne joueuse de Saragosse a terminé avec 18 points, 2 passes et 1 contre.

Avec cette défaite, New York enchaine un 3ᵉ échec d'affilée. Un début de saison compliqué donc, que l'on n'imaginait pas pour la franchise. Cependant, malgré le résultat du match, certaines joueuses du Liberty ont créé l'étincelle. Breanna Stewart, comme à son habitude cette saison, était présente sur tous les aspects du jeu, l'alumni de UConn a planté 25 points, pris 7 rebonds en plus de ses 3 interceptions et de 1 contre. Avec une nouvelle absence de Sabrina Ionescu, son association avec Marine Johannès a très bien fonctionné.

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Johannès en magicienne

Une Marine Johannès qui a d'ailleurs retrouvé des couleurs. Après trois matchs très compliqués avec le retour de Ionescu et Sabally, la Française n'avait pas beaucoup le ballon en mains. Sur les trois derniers matches, elle n'avait inscrit que 3 points. Elle y a remédié cette nuit en signant une magnifique performance.

Toujours aussi flashy et avec une confiance retrouvée, la native de Lisieux a enchaîné les trois points sur une jambe, les passes millimétrées et surtout, elle a envoyé un caviar à l'aveugle dans le dos, directement dans les mains de Jonquel Jones qui a fait lever la salle du Barclays Center. Avec 17 points dont 5 à trois points, 6 passes, 2 rebonds et 1 contre, Marine Johannes a fait du Marine Johannes.

INCROYABLE 👌 The French native Marine Johannès with the no look over the head pass to Jonquel Jones for the and-1! PDX-NYL | NBCSN + Peacock

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Pauline Astier, de son côté, s'est faite un peu plus discrète, elle a terminé avec 4 points, 3 rebonds et 3 passes.

Face à un New York désemparé, Portland continue d'étonner et s'installe à la 7ᵉ place du classement à l'issue de la rencontre.

Gabby Williams sur un nuage

Dans la deuxième rencontre qui opposait Golden State à Connecticut, ce sont les joueuses de la Bay qui se sont largement imposées. Victorieuses 97 à 70, elles n'ont fait qu'une bouchée d'une équipe du Sun en reconstruction. Avec un effectif jeune et sans Leïla Lacan, encore en Europe, les joueuses de Rachid Meziane n'ont rien pu faire face à l'armada des Valkyries et se sont fait manger dès le début du match.

La Française Nell Angloma a terminé avec 6 points et 1 rebond en sortie de banc.

C'était la fête pour Golden State. A domicile les Valkyries ont pris feu dans un Chase Center en ébullition. Gabby Williams, nommée joueuse du match, a encore éclaboussé la ligue de son talent. Sur un nuage depuis son arrivée en Californie, la Française a dominé la rencontre avec 15 points, 2 rebonds et 1 passe. Avec une superbe finition au cercle, on sent surtout la meneuse plus à l'aise derrière l'arc, elle a inscrit 3 paniers à trois points cette nuit. Gabby est déjà adoré par les fans.

It's the Gabby Williams show, and we're gladly tuning in 🤩 She knocks down the triple for her third 3PM! CON-GSV | League Pass

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Janelle Salaün a aussi participé à la fête en signant une ligne de statistiques de 9 points, 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en sortant du banc des Valkyries.

Dans ce match où le Sun n'a pas vu la lumière, Kaila Charles a aussi performé avec 12 points et 7 rebonds. À noter que Juste Jocyte, l'ancienne joueuse de l'ASVEL, a fait ses débuts en WNBA avec Golden State. En moins de 5 minutes de temps de jeu, elle a inscrit 5 points et fait 2 passes.

Golden State continue sur son superbe début de saison et reste à la 3ᵉ place du classement.

Pas de match demain, mais une grosse journée qui vous attend dans la nuit de mercredi à jeudi. Cinq matches seront au programme :

Mercury @ Liberty : 1H

Tempo @ Sky : 2H

Dream @ Lynx : 3H

Sun @ Fire : 4H

Mystics @ Storm : 4H