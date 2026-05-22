Nneka Ogwumike est entrée dans le top 5 des meilleures marqueuses de la WNBA la nuit dernière. Mais qui sont celles qui l'accompagnent ?

Cette nuit, lors de la rencontre entre les Los Angeles Sparks et le Phoenix Mercury, Nneka Ogwumike est entrée dans le top 5 des meilleures scoreuses all time de la WNBA en dépassant Tamika Catchings. Un top 5 constitué de légendes absolues du basket.

5. Nneka Ogwumike

Tout fraîchement placé à la cinquième position avec 7383 points marqués dans sa carrière, Nneka Ogwumike vit cette année sa 14ᵉ saison en WNBA. Elle avait été draftée en 1ʳᵉ position en 2012 par les Sparks, où elle a passé 11 saisons avant de partir à Seattle.

Avec Los Angeles, l'ancienne joueuse de Stanford a remporté un titre de championne WNBA en 2016. Cette même année, elle a été nommée MVP de la saison régulière. À 35 ans, l'Américaine est revenue dans sa première franchise pour l'année 2026. La voir rentrer dans ce top 5 avec Los Angeles, c'est un beau symbole.

En tout cas Nneka n'a pas encore fini d'impressionner sur les parquets.

4. Tina Thompson

Tina Thompson se place à la quatrième place. Véritable figure du basket féminin, elle a inscrit 7488 points au total dans sa carrière.

First pick lors de la deuxième année d'existence de la WNBA en 1997, elle est draftée par les Houston Comets, franchise qui n'existe plus mais qui reviendra la saison prochaine après 19 ans d'absence.

Joueuse offensive d'élite, Thompson a gagné 4 championnats de suite avec Houston, avant de partir à Los Angeles en 2009 puis de finir sa carrière à Seattle pendant 2 ans.

Après 17 saisons dans la ligue, elle a pris sa retraite en 2013.

3. DeWanna Bonner

Troisième de ce top, DeWanna Bonner est la seule joueuse encore active aux côtés de Nneka Ogwumike à figurer dans la liste. Avec 7871 points dans sa carrière, elle est une joueuse complète qui figure aussi parmi les meilleures joueuses en termes de contres, de rebonds et d'interceptions.

Elle a été sélectionnée par Phoenix lors de la draft 2009 en 5ᵉ position. Après 11 années passées avec le Phoenix, elle partira 5 saisons au Connecticut avant de réaliser un très court passage en 2024 à Indiana.

Désormais revenue au Mercury depuis la saison dernière, avec sa compagne Alyssa Thomas, l'ancienne ailière d'Auburn est rentrée dans sa 16ᵉ saison à 38 ans.

2. Tina Charles

Tout juste retraitée, Tina Charles est la deuxième meilleure scoreuse de l'histoire de la WNBA. Avec 8396 points inscrits dans sa carrière, elle est une légende respectée du basket.

Sélectionnée en première position par le Sun en provenance de UConn en 2010, la pivot aura joué une bonne partie de sa vie dans le Connecticut. Là-bas elle remportera le titre de MVP de la saison régulière en 2012. Après 7 ans à New York, qu'elle a rejoint en 2014, l'Américaine fera de courts passages chez les Mystics, le Mercury, le Storm et le Dream avant de revenir dans sa première équipe en 2025 pour terminer sa carrière.

Tina Charles aura joué 15 saisons en WNBA à son plus haut niveau.

1. Diana Taurasi

Ça ne pouvait être qu'elle. Considérée par beaucoup comme la meilleure joueuse de l'histoire à avoir foulé un parquet, Diana Taurasi est la scoreuse n°1 dans l'histoire de la WNBA. Avec pas moins de 10 646 points marqués, elle est la seule et unique joueuse à avoir passé la barre mythique des 10 000 points.

Dans sa carrière, Taurasi sera restée fidèle à une franchise, celle du Mercury. Draftée en 2004 à la première position après son règne à UConn par Phoenix, elle y passera 20 saisons. Personne n'a passé autant de temps dans la ligue.

Après trois championnats, un titre de MVP, deux titres de MVP des finales et cinq titres de meilleure scoreus sur une saison, "DT" a annoncé en 2024 sa retraite du basket professionnel.

Une carrière de folie.

Clin d'oeil du destin, Taurasi était présente au match cette nuit lorsque Ogwumike a intégré le top 5.

Qui sait si le record de Diana Taurasi sera battu un jour par une joueuse actuellement en activité ?