Carmelo Anthony et Boston, ça chauffe

Avec la grave blessure de Danilo Gallinari en marge de l'Eurobasket 2022, les Boston Celtics ont d'ores et déjà perdu l'une de leurs recrues les plus importantes de l'intersaison. Brad Stevens est obligé de se retourner assez rapidement pour que son équipe ne perde pas trop au change en termes de profondeur de banc, l'une des réussites du "mercato" bostonien. C'est là qu'intervient Carmelo Anthony.

D'après Gary Washburn du Boston Globe, les Celtics sont en discussion avec Melo pour qu'il occupe le rôle qui semblait dévoué à Gallinari. A 38 ans, Carmelo Anthony n'est certes plus le joueur offensivement dominant que l'on a connu, mais l'ancien ailier des New York Knicks trouve toujours le moyen de scorer assez abondamment sur les minutes qu'il passe sur le parquet.

On l'a vu aux Lakers la saison dernière malgré le marasme et la non-qualification pour le play-in tournament, Melo tournait toujours à 13 points de moyenne en 25 minutes de jeu par match et à 44%. Si ce que recherchent les Celtics est avant tout un joueur d'impact pour scorer en sortie de banc, alors le meilleur marqueur de l'histoire de Team USA est sans doute le bon profil.

Dans une équipe qui défend le plomb, on imagine qu'il parviendra à se mettre à peu près au diapason malgré son âge et son historique pas forcément reluisant en matière d'implication défensive. Carmelo Anthony a toujours faim et, si un comeback à New York ne semble pas devoir se matérialiser, ce pourrait dans tous les cas être un retour dans la Conférence Est.

Depuis son départ des Knicks en 2017, Anthony n'a joué que pour des équipes de l'Ouest : Oklahoma City, Houston, Portland et Los Angeles.