Les Knicks ne donneront pas sa chance à Carmelo Anthony

Si l’Histoire aurait pu être belle, les Knicks ne comptent pas faire revenir Carmelo Anthony, toujours sans club et proche de la retraite.

Comme Dwight Howard et d’autres avant eux, Carmelo Anthony semble parti pour prendre sa retraite dans l’anonymat. Une fin professionnelle assez triste pour un futur Hall Of Famer. Certains espéraient le voir effectuer un dernier baroud d’honneur avec les New York Knicks, surtout après la blessure d’Obi Toppin qui réduit la rotation de Tom Thibodeau sur le poste quatre. Mais ça n’arrivera pas.

Selon un insider de la grosse pomme, les dirigeants n’envisageraient pas l’option Melo. Parce que son profil ne collerait pas avec celui de l’équipe. En gros, ce qu’il faut comprendre par-là, c’est qu’il n’apporte pas assez en défense. Thibodeau a déjà écarté trois joueurs de sa rotation et non des moindres : Evan Fournier, Derrick Rose et Cam Reddish. Si ces gars-là ne jouent pas en raison de leurs lacunes défensives, il est peu probable que Carmelo Anthony ait sa chance.

Le multiple All-Star a su relancer sa carrière une fois en étant signé par les Portland Trail Blazers puis les Los Angeles Lakers, où il inscrivait encore 13,3 points par match en sortie de banc la saison dernière. Mais à 38 ans, ça semble maintenant fini pour le natif de Brooklyn.