Il y a quelques jours, on s'était fait la remarque que Portland était potentiellement dans la mouise à cause de la malédiction de Carmelo Anthony. Depuis 2011 et son départ très médiatisé de Denver, "Melo" n'avait plus jamais remporté un match dans le Colorado. *Huit matches et huit défaites sous les couleurs des New York Knicks, de l'Oklahoma City Thunder et des Portland Trail Blazers.

Ce qui est drôle, c'est que Carmelo Anthony n'était pas conscient de cette série avant de se rendre à nouveau à Mile High City samedi pour le game 1 de la série entre les Nuggets et les Blazers. Ce qu'il a pu remarquer, en revanche, c'est que les fans de Denver étaient encore un peu rancuniers, 10 ans après. Fréquemment sifflé lorsqu'il a eu le ballon en mains, Melo s'est nourri de cette attention particulière et a réussi un superbe match en même temps qu'il a mis fin à sa mauvaise série.

Avec 18 points et 4 paniers à 3 points, le membre du top 10 des meilleurs scoreurs a contribué à l'excellent démarrage de Portland dans cette opposition.

Carmelo Anthony est dans le top 10 all-time, jusqu'où peut-il grimper ?

"Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre ? Je ne sais pas. J'ai tout donné ici pendant 7 ans et demi. Je n'ai absolument jamais rien dit de négatif au sujet de Denver, des fans, de la franchise et des joueurs. Je ne me suis jamais plaint. J'ai accepté de prendre mes responsabilités même quand ce qui arrivait n'était pas de ma faute", Je un peu né ici. C'est là que ma carrière a débuté. Ce sera toujours un endroit extrêmement spécial pour moi, même si j'y suis hué. Ceux qui savent, savent. Les autres, je ne m'en préoccupe pas", a expliqué Melo.

On peut supposer que c'est le contexte et l'excitation de revenir dans une salle qui ont poussé certains fans un peu bas du front à s'en prendre à Carmelo Anthony. Celui-là même qu'ils applaudiront certainement dans quelques années lorsque la franchise retirera son maillot.

Carmelo Anthony marque deux paniers de suite en étant hué

*Voilà l'historique de Carmelo Anthony à Denver jusqu'à la victoire de cette nuit :

13 mars 2013 avec les Knicks, défaite 117-94

29 novembre 2013 avec les Knicks, défaite 97-95 (Melo s'est fait contrer sur une balle d'égalisation par... Randy Foye)

17 décembre 2016 avec les Knicks, défaite 127-114

9 novembre 2017 avec le Thunder, défaite 102-94

1er février 2018 avec le Thunder, défaite 127-124 sur un game winner de Gary Harris

12 décembre 2019 avec les Blazers, défaite 114-99

4 février 2020 avec les Blazers, défaite 127-99

23 février 2021 avec les Blazers, défaite 111-106

