Catastrophe pour Orlando : Franz Wagner s’est sérieusement blessé

Rien n'est épargné au Magic dans ce début de saison. Très compétitifs malgré la blessure de Paolo Banchero après quelques matches seulement, les Floridiens vont maintenant devoir gérer celle de leur autre jeune star, Franz Wagner. Touché vendredi contre Philadelphie, l'Allemand souffre du même mal que son camarade Banchero, à savoir une déchirure du muscle oblique. Il manquera au strict minimum quatre semaines avant d'être réévalué par le staff médical d'Orlando, mais l'absence devrait être bien plus longue et est pour l'heure jugée "à durée interminée".

Après deux matches compliqués sans Paolo Banchero, le Magic avait trouvé une formule et un rythme de croisière pour enchainer les victoires, notamment grâce à Franz Wagner, qui fonçait vers une sélection pour le All-Star Game. Il semble compliqué, désormais, de le voir participer à l'événement. Jahmal Mosley va désormais devoir trouver le moyen de faire fonctionner son équipe, troisième de la Conférence Est, sans ses deux meilleurs joueurs et scoreurs. S'il y parvient, il faudra encore plus le considérer comme l'un des favoris pour le titre de Coach of the Year.

Depuis le début de la saison, Franz Wagner tournait à 24.4 points, 5.7 passes et 5.4 rebonds de moyenne, à 46.5%.