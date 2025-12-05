La NBA inflige 250 000 $ d’amende aux Cavaliers pour avoir reposé Darius Garland lors d’un match télévisé, en violation de la Player Participation Policy.

Les Cleveland Cavaliers ont été lourdement sanctionnés par la NBA. La ligue a infligé une amende de 250 000 dollars à la franchise pour avoir enfreint la Player Participation Policy en reposant Darius Garland lors d’un match nationalement diffusé.

Une gestion du back-to-back qui passe mal à la NBA

Darius Garland revient progressivement après avoir manqué le début de saison en raison d’une blessure à un orteil. Dans cette phase de reprise, les Cavaliers ont choisi de ne pas l’aligner sur les back-to-backs.

Lors du dernier en date, Cleveland a affronté les Los Angeles Clippers puis les Toronto Raptors. Le second match, face à Toronto, était diffusé à l’échelle nationale. Garland a joué contre les Clippers, mais pas contre les Raptors, ce qui a déclenché une enquête de la ligue.

Dans son communiqué, la NBA explique que le joueur remplissait pourtant les critères pour être disponible sur les deux rencontres :

« Le joueur, classé Star au titre de la politique, était en capacité de disputer les deux matchs. La violation intervient lorsque Cleveland ne l’a pas rendu disponible pour la rencontre nationalement télévisée du 24 novembre, préférant l’aligner le 23 novembre, qui n’était pas diffusé nationalement. »

Un rappel strict de la politique d’exposition des stars

La Player Participation Policy vise à garantir la présence des joueurs majeurs lors des affiches les plus visibles. Depuis l’instauration de cette règle, la ligue s’est montrée inflexible, et cette sanction record en est une nouvelle illustration.

En huit matchs cette saison, Garland tourne à 13,6 points, 6,5 passes et 2,8 rebonds en 28 minutes. Alors que Cleveland cherche à retrouver son rythme, la franchise devra désormais composer avec une amende salée et une surveillance accrue de la ligue concernant la gestion de son joueur.

