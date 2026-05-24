Les Cavs refusent de se cacher derrière une excuse…

Dominés par les New York Knicks, les Cavs n'ont pas l'intention de se cacher derrière un parcours déjà très long en Playoffs.

Les Cleveland Cavaliers sont désormais dos au mur. Battus lors du Game 3 (108-121), les Cavs se retrouvent à une défaite de l'élimination face aux New York Knicks (0-3). Et après la folle remontée subie au Game 1, la franchise de l'Ohio semble incapable de réellement rivaliser.

Sur le plan physique, les hommes de Kenny Atkinson paraissent en difficulté. Il faut dire que Donovan Mitchell et ses partenaires ont connu, jusqu'à maintenant, un parcours compliqué : ils ont eu besoin de 14 matches pour dominer les Toronto Raptors (4-3) et les Detroit Pistons (4-3).

A l'inverse, les Knicks sont clairement plus frais : les Atlanta Hawks (4-2) et les Philadelphia Sixers (4-0) ont représenté des combats moins éprouvants. Pour autant, Mitchell refuse de se cacher derrière cette excuse.

"Si j'étais inquiet concernant l'aspect physique en abordant cette série après un tel parcours ? Pas du tout. On gagnait de 20 points au Game 1. Si on avait gagné, cette question n'existerait pas. Au final, on rate simplement nos tirs.

Tout le monde peut pointer du doigt ces trois semaines et demie où on a joué un match sur deux. Mais sur le tour précédent, on a eu l'occasion de finir le boulot en 6 matches, et on ne l'a pas fait", a rappelé Mitchell face à la presse.

"La fatigue ? Pas d'excuses. On a un plan de jeu. Il faut qu'on le mette en œuvre un peu mieux, puis qu'on ait confiance en nous et qu'on trouve le moyen de marquer quelques paniers. Si on y arrive, on se donnera une chance", a ajouté James Harden.

Même s'il s'agit d'un élément à prendre en compte, la fraîcheur physique n'explique pas totalement la dynamique de cette série. Pour l'instant, New York est tout simplement la meilleure équipe sur le parquet.

Les Cavs ont refusé de lâcher Mobley pour Giannis