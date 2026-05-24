Jalen Brunson domine, les Knicks à une victoire des Finales NBA !

New York Knicks (3) @ Cleveland Cavaliers (0) : 121-108

Jalen Brunson (30 points) et ses partenaires foncent vers les Finales NBA ! Les New York Knicks l'ont emporté sur le parquet des Cleveland Cavaliers (121-108) et sont désormais à une victoire (3-0) de retrouver les Finales NBA pour la première fois depuis 1999.

Et comme lors du Game 2, les New-Yorkais ont eu la maîtrise globale de cette partie. Bien lancé par un bon Mikal Bridges (22 points), NY a immédiatement annoncé la couleur en passant un 9-1. Après un premier quart-temps très offensif, les Cavs ont rapidement accusé un retard de 10 points.

Grâce au duo Donovan Mitchell (23 points) - Evan Mobley (24 points), Cleveland a eu le mérite d'avoir du répondant. Au point de revenir à égalité à l'approche de la mi-temps. Moment choisi par Brunson pour accélérer.

Tranchant dans ses pénétrations, le meneur des Knicks a profité des largesses défensives pour trouver des décalages. Et avec un bon passage d'OG Anunoby (21 points), NY a basculé avec 6 points d'avance à la pause.

Landry Shamet en facteur X

Au retour des vestiaires, les Cavs ont continué de dépendre des apports de Mitchell et Mobley. Même sans démériter, James Harden (19 points) et Jarett Allen (17 points) ont eu du mal à véritablement peser. Notamment à cause des ballons perdus par la franchise de l'Ohio (17 au total).

A l'inverse, les Knicks ont profité des erreurs adverses pour sanctionner sur des transitions. Josh Hart (4), Bridges (3) et Karl-Anthony Towns (3) ont multiplié les interceptions afin de lancer des offensives rapides et accentuer l'écart.

Puis au début du quatrième quart-temps, un homme s'est chargé d'anéantir les derniers espoirs de Cleveland : Landry Shamet (14 points). Avec trois paniers primés consécutifs, il a fait très mal aux Cavs dans le money-time.

Avec Anunony et surtout Brunson pour l'épauler, il a ensuite plié les débats en inscrivant deux lancers francs afin de compter 14 points d'avance à 4 minutes de la fin. Dans une salle acquise à la cause des Knicks, Jalen Brunson a tranquillement géré les dernières minutes. Pour signer une 10ème victoire consécutive en Playoffs. Et se retrouver à un petit succès des Finales NBA.

La vraie arme secrète des Knicks ? Leur capacité d’adaptation