Ce All-Star voulait absolument jouer avec Doncic : l’histoire finit mal

Cette star NBA a refusé une offre de 80 millions des Lakers pour jouer avec Luka Doncic aux Mavericks, avant le trade choc qui a tout changé.

Klay Thompson aurait pu rejoindre les Lakers en 2024. Les dirigeants angelinos lui proposaient un contrat de quatre ans à 80 millions de dollars, selon The Athletic. Mais l’arrière a décliné l’offre pour une raison simple : il voulait absolument jouer… avec Luka Doncic aux Dallas Mavericks.

À l’été 2024, Thompson avait alors le choix entre un sign-and-trade vers Los Angeles, pour former un trio avec LeBron James et Anthony Davis, ou un contrat plus modeste à Dallas. Il a finalement signé trois ans pour 50 millions de dollars avec les Mavericks, attiré par l’idée d’évoluer aux côtés de Doncic et de Kyrie Irving.

« Les Lakers et Thompson ont discuté pendant la free agency d’un contrat de quatre ans et 80 millions de dollars qui - si les Warriors avaient coopéré pour un sign-and-trade - aurait largement été plus grand que le deal à 50 millions que les Mavericks lui ont finalement donné », rapporte The Athletic. « Mais il a été attiré par l’excellence de Doncic et l’opportunité de former un backcourt avec Irving. »

L’histoire a évidemment basculé quelques mois plus tard : en février 2025, les Mavericks ont envoyé Luka Doncic… aux Lakers, dans l’un des échanges les plus contestés de l’histoire de la franchise. Klay Thompson s’est ainsi retrouvé à Dallas sans la star qu’il avait rejoint initialement.

Le média américain résume la situation avec une ironie amère :

« Quand il a eu le choix entre s’associer au duo des Lakers, Davis et LeBron James, ou à celui des Mavericks, Thompson a pris une décision calculée. Il ne savait pas encore que l’échange de stars à venir le laisserait du mauvais côté de l’histoire. »

Dans l’histoire, Klay Thompson a fait une croix sur 30 millions de dollars et se retrouve dans une franchise en pleine déprime. Avec les Mavericks en difficulté en début de saison et Nico Harrison désormais limogé, ce choix refait surface… et illustre à quel point la décision autour du trade de Doncic continue de laisser des traces à Dallas.