Shams Charania a dévoilé l'offre des Celtics pour Giannis Antetokounmpo. Jaylen Brown était au cœur des discussions avec Milwaukee.

Pendant plusieurs heures, Boston a semblé tenir la corde dans le dossier Giannis Antetokounmpo. Finalement, c'est Miami qui a raflé la mise. Mais les révélations de Shams Charania permettent désormais de comprendre pourquoi les Celtics sont passés à côté du double MVP.

Selon l'insider d'ESPN, Boston a mené une offensive particulièrement agressive au cours des dernières semaines pour tenter de convaincre Milwaukee de lui céder Giannis. Les dirigeants des Celtics étaient déjà revenus à la charge à la trade deadline, sans succès, avant de reprendre les discussions à l'approche de la Draft. Et l'offre était loin d'être symbolique.

Jaylen Brown était au cœur de l'offre

D'après Shams Charania, les Celtics ont proposé Jaylen Brown, MVP des Finales NBA 2024, ainsi que deux choix de premier tour de Draft non protégés.

Une proposition qui aurait sans doute été jugée intouchable il y a encore quelques mois. Brown sort de la meilleure saison de sa carrière et reste l'un des piliers du projet de Boston aux côtés de Jayson Tatum. Mais Milwaukee voulait davantage.

Selon Charania, les Bucks réclamaient plusieurs jeunes joueurs supplémentaires, parmi lesquels Ugo Gonzalez et Baylor Scheierman, ainsi qu'un volume plus important de choix de Draft et de swaps. Les discussions se sont finalement arrêtées là.

« Au final, les Celtics n'étaient pas prêts à céder suffisamment de jeunes joueurs et d'actifs pour conclure l'accord », explique Shams.

Un dossier qui pourrait laisser des traces

Au-delà de l'échec du transfert, cette affaire risque désormais de créer un sujet sensible à Boston.

Toujours selon Shams Charania, il s'agit de la deuxième fois en quatre ans que les Celtics placent Jaylen Brown au centre d'une offre pour une superstar. En 2022, son nom était déjà apparu dans les discussions avec les Nets pour Kevin Durant. Cette fois, c'est pour Giannis Antetokounmpo que Boston était prêt à envisager son départ.

L'ailier de 29 ans se retrouve donc dans une situation particulière. Quelques semaines après avoir porté les Celtics vers la deuxième place de la conférence Est, il apprend que sa franchise a sérieusement envisagé de l'échanger.

Pour plusieurs observateurs américains, Boston devra désormais gérer les conséquences de ces négociations en interne. Charania évoque même la nécessité de conversations difficiles dans les prochaines semaines, alors que Brown sera éligible à une nouvelle extension de contrat dès le mois de juillet.

Pendant ce temps, Miami a réussi à convaincre Milwaukee grâce à une offre centrée autour de Tyler Herro, plusieurs jeunes joueurs et trois choix de premier tour non protégés. Les Bucks ont préféré récupérer davantage d'actifs et de flexibilité plutôt que de construire immédiatement autour de Brown.

Giannis Antetokounmpo tradé à Miami !