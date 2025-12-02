Ce Qu’on Va Regarder cette nuit en NBA

Pas facile parfois de trouver une bonne raison de se lever en pleine nuit pour regarder la NBA. Pour vous aider à choisir vos moments et vos matches en NBA, on vous propose un nouveau format quotidien avec des raisons valables (ou pas) de vous poser devant les rencontres du jour.

Wizards @ Sixers, à 1h

On a vu pour la première fois de la saison le trio Maxey-Embiid-George lors du dernier match contre Atlanta. Si on peut encore y avoir un peu droit pour se faire une idée du potentiel de ce Big Three avant que l’un des deux vets ne se casse un ongle et en reprenne pour 15 jours, on veut bien. Sinon, on va guetter les séquences Coulibaly vs Edgecombe pour un peu de jus athlétique.

Blazers @ Raptors, à 1h30

Sur le mois de novembre, Deni Avdija a des moyennes qui approchent celle des usual suspects que sont Jokic, Antetokounmpo et Doncic, et il sort d’un gros triple-double contre le Thunder. Contre une équipe assez intraitable à la maison, j’ai bien envie de voir s’il peut continuer sur ce tempo. Sinon, j’aurai évidemment un oeil sur mon cousin de Géorgie, “Mamu”, qui a un vrai rôle avec Rajakovic cette année.

Knicks @ Celtics, à 2h

On aime bien cette affiche qui sent toujours un peu le vieux parquet et convoque des images de matches que l’on a pas vus en direct mais qui rendent presque nostalgiques quand même. Les deux équipes sont en forme et si Boston veut recoller au wagon de tête, marquer le coup face à l’oppresseur venu du Sud (en 3h40 en bagnole si ça roule bien, ce qui n’arrive jamais à en croire mon ancien colloc’ bostonien parce qu’il y a toujours des travaux à cause de Michelle Wu, la maire démocrate de Boston, sorte d’Anne Hidalgo locale), serait une bonne idée.

Wolves @ Pelicans, à 2h

Si je vois que les Pelicans se pointent chez eux sans Zion Williamson, ni Trey Murphy, je ne toucherai même pas ce match avec un bâton.

Grizzlies @ Spurs, à 2h

Voilà quelques matches que Zack Edey donne l’impression de jouer contre des enfants de 5 ans. Voyons voir s’il peut continuer comme ça face aux Spurs. Dommage que Victor Wembanyanama n’ait pas prévu de revenir avant une bonne semaine… Sinon, même si Memphis n’est pas l’équipe la plus sexy de la ligue, vous devriez jeter un coup d’oeil à ce que peut faire Cedric Coward, l’un des meilleurs rookies.

Thunder @ Warriors, à 5h

Les Warriors doivent quand même commencer à se dire que le Thunder a leur record dans les pattes, non ? Sans Stephen Curry ce sera dur d’avoir vraiment du répondant, mais l’orgueil des Dubs peut donner quelque chose de sympa. Ou alors on se dirige vers l’un des deux scénarios (dire que quand j’étais petit on nous tannait pour dire “scénarii” parce que c’est du latin C’est comme les z’haricots, les temps changent ma bonne dame…) habituels pour OKC : un blowout où SGA pourra pioncer sur le banc pendant tout le 4e QT, ou un match serré dans lequel SGA marquera tous les points de son équipe dans le money time pour se rapprocher du trophée très convoité (non) de Cluch Player of the Year. Petit pronostic : une prise de bec entre Draymond Green (qui a souvent ses vapeurs en fin d’année civile) et Chet Holmgren.

Ce qu’on va regarder avant la NBA

Vous ne le savez pas, mais le handball est le sport familial chez moi. Mes parents ont joué à un bon niveau, mais à une époque où il y avait à peu près autant de professionnalisation et de moyens que dans le milieu du frisbee aujourd’hui. Moi, je suis le vilain petit canard qui n’a jamais foutu les pieds sur un terrain de hand, mais j’adore regarder l’équipe de France. Les filles disputent le Mondial depuis quelques jours et affrontent la Pologne en poule à 20h50. On ne va pas se mentir : je préfère souvent regarder Pauletta Foppa, Léna Grandveau et Orlane Kanor - qui a sans doute plus de détente que Nikola Jokic - jouer au hand que certaines équipes NBA qui seront en action cette nuit…