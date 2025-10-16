Céline Dumerc s’en prend à la WNBA

Céline Dumerc, la GM des Bleues et de Basket Landes ne cache pas sa défiance pour la WNBA et son impact néfaste pour le basket français.

Céline Dumerc et la WNBA, ce n'est toujours pas le grand amour. La GM de l'équipe de France, qui est aussi celle de Basket Landes, champion de France en titre, a incriminé le développement la ligue américaine dans une interview accordée à Sud Ouest. Au moment d'évoquer le cas de Leïla Lacan, la joueuse de Basket Landes qui va manquer le début de saison de son équipe après avoir disputé la saison WNBA avec le Connecticut Sun, l'ancienne meneuse des Bleues a un responsable tout trouvé.

« C’est une situation très particulière. La vérité, c’est qu’au-delà des calendriers qui se chevauchent, la vie est une question de choix et qu’on ne peut pas tout faire. J’ai en mémoire, il y a quelques années, Sandrine Gruda qui avait eu le courage de dire ‘‘stop’’ car elle était crevée. [...] Le problème, c’est toujours le même : c’est la WNBA, qui prend de l’ampleur. Elle veut devenir une ligue forte et pour cela elle voudrait que ses meilleures joueuses restent aux États-Unis. [...] Quand on est joueuse, bien sûr qu'on a envie de tout faire. C'est normal et c'est même bien. [...]

Je comprends que les filles aient envie d'aller tenter une telle expérience, de vivre des matches incroyables dans des salles et des ambiances incroyables. Mais ça se fait au détriment de notre championnat et bien qûr que ça me fait de la peine ».

Céline Dumerc a indiqué que c'était le club qui avait demandé à Leïla Lacan de se mettre au repos et de ne pas reprendre tout de suite, elle qui a joué son dernier match avec le Sun le 6 septembre dernier.

Ce n'est pas la première fois que "Cap's" exprime sa défiance envers la WNBA, un championnat dans lequel elle a elle aussi tenté sa chance du côté d'Atlanta en 2014. Le conflit avec Marine Johannès lors du précédent Eurobasket, par exemple, a été provoqué par la volonté de la joueuse de s'absenter quelques jours à New York pour des questions administratives.

Il y a de plus en plus de joueuses françaises, souvent des internationales, qui évoluent en WNBA. Lors de la saison 2025 qui vient de s'achever sur le titre des Las Aces, neuf joueuses actuelles ou passées de l'équipe de France ont foulé les parquets américains : Gabby Williams, Dominique Malonga, Marine Johannès, Janelle Salaün, Iliana Rupert, Carla Leite, Leïla Lacan, Migna Touré et Bria Hartley.