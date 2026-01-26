Boston réfléchit à un trade impliquant Anfernee Simons pour renforcer son secteur intérieur et franchir un cap avant les playoffs.

Contre toute attente, les Boston Celtics réalisent une saison 2025-26 bien au-delà des projections initiales. Malgré la grave blessure de Jayson Tatum et les départs estivaux de plusieurs cadres, Boston occupe aujourd’hui la 2e place de la Conférence Est avec un bilan de 28-17. Une dynamique qui pousse désormais la franchise à réfléchir sérieusement à un mouvement majeur avant la trade deadline.

Un trade ciblé pour devenir un vrai prétendant

Selon Evan Sidery de Forbes, les Celtics explorent activement le marché autour d’Anfernee Simons afin de récupérer une pièce intérieure majeure, capable de solidifier l’équipe en vue des playoffs.

« Les Celtics mettent sur le marché le contrat expirant d’Anfernee Simons (27,6 millions de dollars) pour récupérer un pivot titulaire à fort impact », rapporte Sidery.

Toujours selon ces informations, Boston aurait déjà pris des renseignements sur plusieurs profils bien identifiés : Ivica Zubac, Nic Claxton, Onyeka Okongwu et Daniel Gafford.

Simons, une valeur d’ajustement logique

Arrivé à Boston en provenance des Portland Trail Blazers dans l’échange impliquant Jrue Holiday, Anfernee Simons dispute la dernière saison de son contrat de quatre ans et 100 millions de dollars. Il sera free agent non restreint à l’issue de l’exercice.

Utilisé exclusivement en sortie de banc, le meneur affiche des statistiques en retrait par rapport à son passage à Portland : 13,9 points, 2,5 passes et 2,5 rebonds en 45 matches. Un rendement correct, mais qui rend son contrat particulièrement intéressant comme monnaie d’échange.

Une nécessité à l’intérieur

Les départs successifs d’Al Horford, Kristaps Porzingis et Luke Kornet ont laissé Boston sans véritable présence dissuasive dans la raquette. Pour espérer rivaliser avec les poids lourds de l’Est en playoffs, les Celtics savent qu’un pivot de référence est devenu indispensable.

À moins de deux semaines de la trade deadline, la franchise semble prête à agir. Le dossier Anfernee Simons pourrait bien être la clé pour transformer une saison déjà réussie en véritable candidature aux Finales NBA.

