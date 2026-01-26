Les Spurs face au dilemme Giannis Antetokounmpo

Avant la deadline des transferts, les Spurs envisagent des scénarios allant d’un blockbuster pour Giannis Antetokounmpo à des ajustements plus modestes, l’objectif restant de maximiser le potentiel de Victor Wembanyama.

Les Spurs rêvent en grand. On le sait. La ligue entière le sait. Les Texans rêvent de refaire un gros coup avec la trade deadline, comme il l'avait fait l'année dernière avec Fox. Mais la réalité pourrait s’avérer plus nuancée pour une franchise qui, malgré une progression visible, cherche encore la formule gagnante autour de Victor Wembanyama.

Dans les cercles de rumeurs qui s’agitent avant la deadline, certains évoquent un scénario « idéal » pour San Antonio : attirer une superstar confirmée afin de transformer ce jeune noyau prometteur en véritable contender pour le titre. Selon ces projections, le rêve ultime serait de faire un gros move pour Giannis Antetokounmpo, double MVP encore au sommet de son art, afin de créer avec Wembanyama l’une des duos les plus intimidants de la ligue.

L’idée n’est pas sortie de nulle part et n'est pas nouvelle. Les Spurs disposent de choix de draft et de jeunes joueurs attractifs, ce qui, sur le papier, leur permettrait de bâtir une offre conséquente pour un tel joueur. L’impact immédiat de Giannis serait évidemment immense dans un e conférence Ouest toujours plus compétitive, mais il soulève aussi des questions sur l’équilibre du roster et sur la cohésion avec Wembanyama.

Pourtant, toutes les pistes ne mènent pas à une superstar. Les discussions autour d’échanges impliquant Guerschon Yabusele entre les Spurs, les Knicks et les Pelicans montrent que des mouvements bien plus modestes sont aussi envisagés, centrés sur l’ajustement du banc ou sur le rôle des seconds couteaux.

Alors que les spéculations sur des coups retentissants se multiplient, les Spurs doivent peser leurs options : poursuivre une stratégie prudente en renforçant légèrement l’effectif, ou plutôt tenter un pari ambitieux qui pourrait rapprocher l’équipe d’un potentiel titre à court terme. La réponse dans les jours à venir pourrait bien redessiner la trajectoire de la franchise pour la seconde moitié de la saison.

