Le bilan peu encourageant des Celtics face aux autres prétendants aux finales NBA

Peu de monde s’attendait à retrouver les Boston Celtics à la deuxième place de la Conférence Est à quelques jours de la fin de la saison régulière. La franchise du Massachusetts devait effectuer une année de transition, sans un Jayson Tatum convalescent et après un dégraissage de l’effectif l’été dernier. Mais les joueurs de Joe Mazzulla, portés par Jaylen Brown, ont été bien meilleurs qu’annoncés et ils font désormais figures d’outsiders pour les finales NBA. Surtout après le retour, là aussi inattendue (même si longuement teasé) de Tatum.

Alors, jusqu’où peut aller Boston ? C’est l’une des questions des playoffs. Mais les C’s ont tout de même des lacunes et même des raisons de penser qu’ils ont encore du chemin à parcourir avant de vraiment retrouver les sommets. En effet, leur bilan contre les autres prétendants au trophée n’est pas bon. Ils affichent un vilain 8-14 contre les Detroit Pistons, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Houston Rockets et Minnesota Timberwolves.

0-2 contre Denver

3-0 contre Cleveland dont un match avec Jayson Tatum

0-2 contre Minnesota

1-1 contre Houston

0-2 contre San Antonio

0-1 contre Oklahoma City

1-2 contre New York

1-3 contre Detroit

2-0 contre Los Angeles

Le bilan est surtout négatif contre les formations de l’Ouest. Mais même à l’Est, hormis face à Cleveland, Boston n’est pas en position de force. Alors c’est vrai qu’ils ont joué ces matches sans Tatum et certains sans Nikola Vucevic, qui est arrivé le soir de la deadline. Mais ça rappelle que les Celtics ont encore des choses à prouver face aux gros.

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