Ces U20 qui ont excellé à l’Euro féminin et sont le futur des Bleues

Retour sur les joueuses qui ont marqué l'Euro féminin U20. Des Bleuettes qui pourraient bientôt passer dans la cour des grandes.

L'équipe de France féminine U20 a remporté hier soir l'EuroBasket en s'imposant 79 à 66 face à Israël.

Chez les Bleuettes, l'équipe était composée de vraies pépites, et parmi elles, certaines se sont distinguées plus que d'autres. On revient sur les noms qui ont marqué cette édition 2026 et qui pourraient bientôt briller chez les A.

Sarah Cissé

Sarah a été élue meilleure joueuse de cet Euro. Elle est celle qui a porté la France jusqu'au sommet.

L'intérieure tricolore a commencé sa carrière jeune. Déjà professionnelle à son âge, elle a été élue meilleure jeune joueuse en LF2 la saison dernière avant de faire ses débuts en Boulangère Wonderligue cette année avec Montpellier.

Sur cet Euro, elle a tourné à 15,4 points (45,1 % FG), 10 rebonds et 1,4 interception, avec 17,3 d'efficacité en moyenne par match, et notamment une performance à couper le souffle face à la Serbie en huitième de finale. Elle est leader de trois statistiques sur six au sein de cette équipe de France : aux points, aux rebonds et à l'efficacité.

Sarah Cissé 🇨🇵 ce soir à l'Euro U20 33 POINTS

10 rebonds

13/19 au tir

37 d'évaluation

en 29 minutes Mesdames et messieurs, la nouvelle crack du basket français. Une 2007 clairement en avance, qui a déjà commencé à péter avec le BLMA cette saisonpic.twitter.com/85gBNeNPBP — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 8, 2026

Agile et mobile pour son physique, rapide sur ses appuis, elle a en plus un vrai bagage au niveau du shooting. Ça a été compliqué pour les défenses adverses de la stopper, notamment dans la raquette, une zone où elle est particulièrement dominante.

À 19 ans, elle a déjà tout d'une grande. Après avoir été convoquée avec les A, elle honorera peut-être sa première sélection avec l'équipe de France pour la préparation du Mondial, qui aura lieu à Berlin.

Aïnhoa Risacher

Son nom ne vous est sans doute pas inconnu si vous suivez la NBA. Elle porte le même nom et le même numéro que son frère Zaccharie, numéro 1 de la Draft en 2024, mais la Lyonnaise suit son propre chemin.

Après avoir fait ses débuts en professionnel à seulement 16 ans, dans le club qui l'a formée, l'ASVEL, Aïnhoa n'a cessé de progresser au plus haut niveau. Dans une équipe en reconstruction et qui s'appuie sur son centre de formation, elle joue les rôles clés.

Joueuse majeure des Bleuettes sur cet Euro, elle a été capitale à plusieurs reprises lors du tournoi.

Lors de la compétition, elle a terminé en moyenne à 9,9 points, 4 rebonds, 2,6 passes, 1,1 interception et 1,3 contre, avec 10,6 d'efficacité. Elle est la leader aux contres chez les Françaises.

L'arrière est une joueuse complète, polyvalente, capable d'impacter autant le secteur offensif que le secteur défensif.

Dotée d'un très bon QI basket, qui lui permet d'avoir une bonne vision du jeu, de lire les déplacements et de pouvoir anticiper pour intervenir au bon moment, c'est aussi une joueuse agressive et vive, qui a le sens du collectif. Elle peut très bien créer pour elle comme pour les autres.

Déjà capée avec les A depuis novembre dernier, elle poursuit son évolution et rejoindra elle aussi le rassemblement pour la préparation à la Coupe du Monde.

Aujourd'hui, Aïnhoa fête d'ailleurs ses 19 ans. Cette première place à l'Euro était le plus beau cadeau qu'elle pouvait espérer.

Inès Pitarch-Granel

Leader des Bleuettes sur le terrain comme dans les vestiaires, Inès a eu un rôle plus qu'important dans l'effectif de Xavier Noguera.

Malgré une petite alerte en quart, où elle n'a pas pris part à la rencontre, elle est revenue sans problème dans la suite du tournoi. Elle finit avec 13,5 points (45,1 % FG), 4,7 rebonds, 2,6 passes et 1,8 interception, avec 13,2 d'efficacité en moyenne.

Professionnelle dans une institution qu'est le club de Bourges Basket depuis 2024, elle connaît déjà l'élite du basket français et européen. Elle commence par ailleurs déjà à attirer l'œil des recruteurs internationaux, puisqu'elle a été draftée cette année par la franchise du Phoenix Mercury à la 27e position. Si l'ailière de 20 ans n'a pas encore rejoint la WNBA, elle a déjà plusieurs options sur la table pour son avenir.

Athlétique, elle est, comme la plupart de ses coéquipières déjà citées, une joueuse polyvalente, capable de se démarquer dans le secteur défensif comme dans le secteur offensif. La joueuse du Tango est aussi importante dans les mouvements sans ballon ou pour aller finir au cercle. La Française est une défenseure complète, capable de mettre la pression sur différents profils d'attaquantes.

Inès a été convoquée pour la première fois de sa jeune carrière avec les Bleues. Elle rejoindra ses coéquipières de la team U20.

Stella Colas

Elle a été grandiose tout au long de la compétition. Stella a été très importante pour les Bleuettes, en particulier à la création.

Active dans tous les secteurs du jeu, elle a fini avec 9,1 points (44,6 % FG), 6,9 rebonds, 4,4 passes et 2 interceptions, avec 16,3 d'efficacité en moyenne lors de cet Euro. Leader aux passes et aux interceptions, et présente des deux côtés du parquet, elle a clairement été la deuxième force de cette équipe de France.

La meneuse de 19 ans évolue avec Charnay depuis cette saison, après avoir pris de l'expérience à Chartres pour ses débuts en Boulangère Wonderligue. Elle prendra encore du galon l'année prochaine, puisqu'elle a signé avec le club de Villeneuve-d'Ascq pour plusieurs saisons.

Joueuse rapide et dotée d'une vision du jeu très développée, elle participe activement à la création de l'attaque, que ce soit par les caviars qu'elle délivre ou par ses propres offensives. Mais elle est surtout importante dans l'organisation du jeu.

Comme Inès, Stella a été convoquée pour la première fois par Jean-Aimé Toupane et participera à la préparation du Mondial avec les A, une belle récompense de son travail.

Toutes ces pépites sont les nouveaux espoirs du basket féminin français et on peut dire que cette génération a vraiment un grand potentiel pour aller chercher des titres avec les Bleues dans les années à venir.