Carmelo Anthony a été bluffé par Victor Wembanyama après son Game 1 contre Oklahoma City, au point de le comparer à Muhammad Ali pour son ambition et son aura. Rien que ça.

L'avènement de Victor Wembanyama pourrait en agacer plus d'un, notamment du côté des joueurs américains que l'on a déjà vu par le passé être conservateurs, pour ne pas dire ignorants, au moment de jeter des fleurs à des basketteurs étrangers. Le Français est en train de faire l'unanimité grâce à sa campagne de playoffs, notamment après ce game 1 fou contre Oklahoma City. Carmelo Anthony était sur place pour voir la rencontre et il en est revenu totalement estomaqué, comme il l'a expliqué lors de son passage dans le podcast All the Smoke, avec Matt Barnes et Stephen Jackson.

Melo avait déjà beaucoup d'estime pour Victor Wembanyama par rapport à ce qu'il avait vu de lui à distance. Il est maintenant totalement fan de l'international français.

"On a vu beaucoup de gars dans cette ligue, les meilleurs d'entre les meilleurs et on leur a toujours rendu hommage. [...] Cela dit, on n'a jamais vu quelque chose comme lui. Jamais ! Il était agacé de voir Shai gagner le MVP sous ses yeux. Il a dit que ça ne lui plaisait pas, que le trophée aurait dû être à lui, et il a agi en conséquence. Les gens parlent de sa taille, de ce qu'il est capable de faire. Mais non, moi je vous parle de son état d'esprit.

On n'a jamais vu de jeunes joueurs arrivant dans cette ligue, annoncer qu'ils veulent le MVP, qu'ils vont gagner le Defensive Player of the Year, que leur équipe va gagner 60 matches, et le faire. Celui qui faisait ça, c'était Muhammad Ali. Et on est tous tombés amoureux de Muhammad Ali parce qu'il était insolent. Victor Wembanyama, ce n'est pas de l'insolence. C'est juste un jeune garçon qui a déjà compris ce que voulait dire être le visage de la NBA et tout ce que ça implique.

Wilt Chamberlain vs Muhammad Ali : histoire d'un combat avorté

Je n'ai jamais vu ça. Le tir à 3 points qu'il a pris dans le game 1... Faire ça avec autant de pression, à ce moment du match, en transition, c'est incroyable. Après le match, il a dit qu'il avait fait ça sans réfléchir. Donc tu fais un match en 40-20 avec ce tir et tu n'as même pas réfléchi ? C'est effrayant, je trouve ! Je répète que je n'ai jamais vu un joueur comme ça en vrai. Pourtant, je suis arrivé dans la ligue avec LeBron et on pensait déjà qu'on n'avait jamais rien vu de tel. Là, c'est différent."

Le compliment est immense, surtout venant d’un joueur qui a traversé deux décennies de NBA et côtoyé certaines des plus grandes individualités de l’histoire récente. Victor Wembanyama avait déjà convaincu les observateurs par ses chiffres et son impact. Ce genre de témoignage montre qu’il est aussi en train de convaincre les anciens par quelque chose de plus rare encore : la certitude, presque dérangeante, qu’il n’a pas vraiment de précédent.