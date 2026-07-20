Cet ancien adversaire qui ne croyait pas en Zaccharie Risacher

Passé par la NBA et le championnat de France, Frank Mason III ne comprenait pas pourquoi Zaccharie Risacher était annoncé en first pick.

Zaccharie Risacher est jugé par rapport à son statut de premier choix de la draft et c’est sans doute un peu injuste. Mais le jeune ailier est payé en adéquation avec son statut, soit donc 17 millions la saison prochaine. Les salaires sont indexés sur la place à la draft et c’est visiblement une somme que les Atlanta Hawks ne voulaient pas nécessairement payer. Ils disposaient d’une option mais ils ont trouvé une parade en transférant le Français vers les Dallas Mavericks pour récupérer Luguentz Dort et Ryan Nembhard.

Le trade de Risacher au bout de deux saisons laisse penser qu’Atlanta avait fait une erreur en le piochant en premier. On peut aussi estimer qu’il est beaucoup trop tôt pour juger la carrière et le potentiel de l’ancien joueur de Bourg-en-presse, qui a une opportunité de se relancer dans le Texas. Frank Mason III, ancien joueur NBA qui est également passé par le championnat de France (et jouera à Limoges cette saison), émettait de sérieux doutes sur l’intérêt de drafter Zaccharie Risacher tout en haut.

« J’ai joué contre ce mec-là en France l’an dernier et ce n’est pas du tout un premier choix de draft », avait d’abord déclaré l’ancien meneur des Sacramento Kings avant de répondre à ceux qui l’accusaient d’être jaloux. « Je ne suis jamais un hater. J’aime bien le jeune homme en tant que joueur mais j’estime qu’un premier choix de draft doit savoir faire d’autres choses que défendre et shooter. »

Son utilisation aux Hawks tend à lui donner raison. Risacher a été très peu vu avec la balle, et ce n’est pas garanti que ce soit le cas à Dallas.

Zaccharie Risacher envoyé à Dallas, Dort à Atlanta !