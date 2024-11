Changement de coach pour Caitlin Clark, le Fever est ambitieux

On savait déjà que Christie Sides ne coacherait plus l'Indiana Fever, malgré un retour en playoffs pour la première fois depuis 8 ans. On connaît désormais la coach qui va tenter de faire du Fever une place forte incontournable en WNBA avec Caitlin Clark à la baguette. La franchise du midwest, éliminée au 1er tour en post-saison par le Connecticut Sun, a choisi... la coach du Connecticut Sun, Stephanie White.

Libérée récemment par l'équipe au sein de laquelle elle a été élue Coach of the Year en 2023, White n'est pas une inconnue du côté d'Indianapolis. Elle a ainsi porté les couleurs du Fever comme joueuse entre 2000 et 2004, puis y a été assistante entre 2011 et 2015, et head coach pendant deux saisons, l'équipe atteignant les Finales WNBA en 2016. Elle avait ensuite entraîné en NCAAW, à la fac de Vanderbilt, tout en étant consultante à la télévision, puis avait fait son comeback en WNBA avec le Sun, qu'elle a mené deux fois en demi-finales de Conférence.

La pression sera donc accrue autour de Caitlin Clark et d'Indiana la saison prochaine, avec une coach référencée, un groupe qui a pris de l'expérience et sera sans doute renforcé dans les mois qui viennent, et donc des attentes de la part des fans et des médias.