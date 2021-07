Charles Barkley s’emporte à son tour contre Scottie Pippen

Depuis plusieurs mois, Scottie Pippen s'amuse à tirer sur à tout-va. Dernièrement, l'ancien Bull avait critiqué Michael Jordan par rapport à "The Last Dance". Les deux hommes s'étaient expliqués mais l'ailier ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Pippen s'est attaqué à Phil Jackson, le traitant carrément de raciste. Une sortie qui n'a pas plu à d'anciennes gloires comme le Shaq. Interrogé sur le sujet, Charles Barkley a également vidé son sac concernant son ancien coéquipier à Houston.

"Je suis déçu par Scottie parce qu'il brûle chaque maison. Il a été un grand joueur et l'appréciais. C'est toujours le cas. Je n'ai jamais rien eu contre lui. Mais il me tacle et ça m'a fait rire. 'Mec, on a quoi, 60 ans. Tu sais qu'on a cet âge-là ? Nous n'avons plus de rancoeurs. Les faits datent d'il y a 30 ans. Ça n'a plus d'importance. Je suis déçu. Je comprends qu'il y a la sortie de son livre. Mais pour être honnête, je trouve ça stupide."