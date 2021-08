Quand Charles Barkley se décidera à écrire un livre rempli d'anecdotes sur sa carrière, on sera les premiers à se jeter dessus. A chaque fois qu'il est sur le plateau d'Inside the NBA ou est invité dans un late show, "Chuck" se lâche. On se souvient notamment de son récit sur le jour où il s'est soûlé avec des amis en pensant qu'il avait été tradé aux Lakers... mais avait dû jouer un match quelques heures plus tard en apprenant que l'opération avait capoté.

Sur ESPN, Barkley a aussi évoqué une autre histoire assez saisissante du temps où il portait le maillot des Philadelphie Sixers dans les années 80. Alors qu'une réunion entre joueurs et dirigeants avait été organisée pour tenter de résoudre la crise de résultats de la franchise, la situation s'est vite envenimée à cause du franc-parler du Hall of Famer.

"Ces réunions sont généralement très politiquement correctes. Le propriétaire de l'équipe s'est tourné vers moi et m'a demandé pourquoi je ne disais rien et restais au fond en secouant la tête. Je lui ai dit : 'Parce que vous n'avez pas envie d'entendre la vérité. La vérité, c'est que ce gars-là est mauvais et celui-là aussi'. Les deux mecs en question se sont levés d'un bond et sont venus vers moi. Je me suis saisi d'un tabouret et ça allait y aller, mais d'autres joueurs se sont interposés. Sans quoi, le tabouret aurait décidé du sort de cette bagarre. J'ai quand même failli frapper deux coéquipiers à la tête avec un siège...", s'est rappelé Charles Barkley, presque gêné.

On ne sait pas qui sont les deux gars en question, mais on suppose que l'actuel consultant d'Inside the NBA ne passe pas ses vacances avec eux aujourd'hui. Quoi qu'avec Shaquille O'Neal c'était parfois très chaud sur le terrain avant que les deux ne deviennent camarades à la télé...

