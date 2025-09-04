Charles Barkley, invité du podcast de Bill Simmons, a livré une longue analyse sur les différences fondamentales entre Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James. Si l’ancienne star des Sixers rend hommage à la carrière hors norme de LeBron, il insiste aussi sur ce qui distingue le “King” de ses deux illustres prédécesseurs.

Dans le Podcast de Bill Simmons, Charles Barkley n’a pas mâché ses mots. Interrogé sur les plus grands joueurs qu’il a affrontés ou observés de près, l’ancien MVP a été clair : “Les trois meilleurs que j’ai vus de ma génération sont Michael Jordan, Kobe Bryant et LeBron James.” Mais pour lui, une différence majeure sépare LeBron de ses aînés.

“Michael et Kobe étaient dangereux. Ils voulaient te tuer, t’humilier. LeBron, lui, est un gentil. Ce n’est pas une critique : il reste un joueur extraordinaire, mais il n’a pas cette mentalité meurtrière,” a-t-il expliqué.

Barkley a multiplié les anecdotes sur Jordan, insistant sur son obsession maladive de la compétition, que ce soit en match, à l’entraînement ou même sur un parcours de golf. “Jordan était câblé différemment. Même après 36 trous de golf, il pouvait défendre comme si c’était un Game 7 contre un gamin de Porto Rico juste parce qu’il avait lu un article dans le journal,” raconte-t-il. À ses yeux, Kobe Bryant est le seul à s’être approché de cette intensité psychologique.

Sur LeBron : respect immense, mais un entourage trop sensible

Barkley n’a pas esquivé la comparaison avec LeBron James. Il lui reconnaît un statut unique : “En 40 ans, c’est le seul joueur venu du lycée qui a été bon immédiatement. Kobe, Garnett, McGrady ont mis du temps. LeBron a été fort dès son premier match.”

Mais il regrette la manière dont son entourage gère le débat sur le GOAT : “Avec LeBron et ses gars, si tu ne dis pas qu’il est le plus grand de tous les temps, tu commets une trahison. On ne peut plus citer Jordan, Kobe, Kareem ou Russell sans se faire attaquer. C’est triste.”

À propos du spot publicitaire “Forever King” de Nike, il a confié rester dubitatif face à cette imagerie royale et auto-célébratrice.

LeBron James et Nike en Chine : “Forever King”, ou la pub de trop ?

Un rôle à réinventer aux Lakers

Pour Barkley, l’avenir des Lakers passe désormais par Luka Dončić, nouvelle star arrivée à Los Angeles : “LeBron devrait accepter de jouer 55 matchs, laisser Luka porter l’équipe en saison, puis choisir ses spots et allumer en playoffs. Il gagnerait quand même la bague.”

Il estime que la franchise californienne n’est plus vraiment au sommet depuis la bulle de 2020 et la voit derrière OKC, Denver et Houston dans la hiérarchie de l’Ouest.

Le message de Barkley

En conclusion, Barkley rappelle qu’il n’a que du respect pour LeBron James :

“C’est un grand joueur, un homme irréprochable. Mais il n’est pas Michael ou Kobe, et ce n’est pas grave. On peut les apprécier tous pour ce qu’ils sont.”

Et fidèle à son franc-parler, il lâche un dernier tacle :