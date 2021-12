Les Hornets, nouvelle équipe décimée par le COVID-19

La cinquième vague de COVID-19, avec l’apparition de nouveaux variants, fait des ravages. Y compris en NBA, où 97% des joueurs sont pourtant vaccinés. Les tests positifs se multiplient. Et du même coup les cas placés en quarantaine. Les Charlotte Hornets en font les frais. Selon ESPN, quatre membres de la franchise de Caroline du Nord suivent actuellement les règles du protocole sanitaire de la ligue.

Il s’agit de LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee et Jalen McDaniels. Un tiers de la rotation, dont deux des quatre meilleurs marqueurs de l’équipe. Ils devront rester isolés pendant au moins dix jours, sauf s’ils présentent deux tests négatifs en l’espace de 24 heures.

Cette hécatombe rappelle certains moments sombres de la saison dernière quand les franchises se retrouvaient soudainement avec trois joueurs positifs au COVID-19 et trois ou quatre autres cas contacts. Au point où la NBA avait reporté une trentaine de rencontres.

Les Hornets ont rappelé les jeunes James Bouknight et Vernon Carney Jr de G-League pour compenser les forfaits des uns et des autres. Ceux de Ball (20 points par match) et Rozier (17,7) sont particulièrement difficiles à encaisser. Surtout pour une formation qui ne tourne pas trop mal et qui doit défendre une septième place dans une Conférence très serrée et très engagée.

