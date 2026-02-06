Charlotte Hornets : une série de victoires inédite depuis 25 ans !

Les Hornets continuent d’impressionner en NBA, étendant leur série victorieuse à huit matchs. Une performance que la franchise n’avait plus connue depuis la saison 2000-2001, portée par un collectif solide et des stars en réelle progression.

Charlotte continue de défier les attentes. Face aux Houston Rockets, les Hornets ont enchaîné une nouvelle victoire et prolongé une série qui n’avait plus été vue depuis un quart de siècle dans l’histoire de la franchise. En s’imposant à Houston (svp !), Charlotte a validé une huitième victoire consécutive, une performance inédite depuis la saison 1999-2000, confirmant que la dynamique actuelle n’a rien d’un simple feu de paille.

Dès l’entame, les Hornets ont imposé un rythme élevé, s’appuyant sur un jeu collectif bien huilé et une intensité défensive constante. Houston a tenté de répondre par séquences, mais Charlotte a systématiquement trouvé des solutions pour reprendre le contrôle, notamment dans les moments clés de la rencontre. La maîtrise affichée dans le money time a une nouvelle fois illustré la maturité d’un groupe pourtant encore jeune sur le papier.

Les Hornets menaient de 16 points après trois quarts-temps et Brandon Miller a marqué les cinq premiers points du quatrième quart-temps pour porter l'avance à 96-75 à environ 11 minutes de la fin. S'il est limité à 11 points sur ce match, Miller sort d'un mois de janvier incroyable avec plus de 22 points de moyenne.

Kon Knueppel a mené la charge contre les Rockets avec 24 points sur 8 tirs réussis sur 13. LaMelo Ball a ajouté 20 points, dont cinq tirs à trois points, six rebonds et quatre passes décisives, tandis que Miles Bridges a contribué avec 18 points. Moussa Diabate a encore une fois été précieux dans le combat avec 12 rebonds dont 7 offensifs et une défense de fer sur Sengun (3 pts à 3/11). Le nouveau Rodman des Hornets termine avec un +/- à +14.

Comment les Hornets ont humilié le Thunder : une claque historique

Cette série victorieuse s’inscrit dans un contexte particulier pour la franchise, longtemps habituée aux saisons compliquées et aux reconstructions à répétition. Depuis plusieurs semaines, Charlotte affiche une identité claire, avec une circulation de balle efficace, une présence accrue au rebond (remporté 46 à 40 contre une des meilleurs équipe au rebond de NBA) et une capacité à hausser le ton défensivement lorsque le match l’exige. Contre Houston, limité à 99 points, cette constance a fait la différence, empêchant les Rockets de réellement installer leur jeu.

Au-delà du simple résultat, cette victoire renforce la crédibilité des Hornets dans la hiérarchie actuelle de la ligue. En battant une équipe de Houston réputée pour son intensité et son agressivité, Charlotte a montré qu’elle savait aussi gagner des matchs âpres, loin des scénarios offensifs débridés. La série en cours replace également la franchise dans des sphères statistiques oubliées depuis 25 ans, un marqueur fort pour une organisation en quête de repères durables.

Si la saison est encore longue, cette dynamique offre un signal clair : Charlotte n’est plus seulement une équipe agréable à regarder, mais un collectif capable d’enchaîner les victoires et de gérer la pression qui accompagne ce type de série.

La rencontre face aux Rockets en est une illustration supplémentaire, et chaque succès rapproche un peu plus les Hornets d’une place qu’ils n’avaient plus occupée depuis des décennies.

Coby White a rejoint l'équipe mercredi après avoir été transféré des Chicago Bulls. Mais il n'a pas joué et devrait rester sur la touche jusqu'après la pause de l'All-Star Game en raison d'une blessure persistante au mollet.