Comment les Hornets ont humilié le Thunder : une claque historique

Les Charlotte Hornets n’avaient plus battu les Oklahoma City Thunder depuis mars 2023, et aucun club de la Conférence Est n’avait infligé une défaite de ce calibre à OKC à domicile depuis mars 2024. Pourtant, dans une soirée totalement inattendue, Charlotte a dominé celle considérée comme la meilleure équipe de la ligue avec une performance offensive et collective impressionnante.

Ce n’est pas une simple victoire. C’est une humiliation statistique et stratégique. Les Hornets ont remporté le match 124-97, infligeant au Thunder sa pire défaite de la saison et la première fois qu’Oklahoma City ne dépasse pas les 100 points cette année.

Brandon Miller, leader de la soirée, a inscrit 28 points, avec un excellent 7/10 à trois points, tandis que le rookie Kon Knueppel a ajouté 23 points avec cinq tirs primés, trouvant le moyen de punir une défense du Thunder qui n’a jamais trouvé de réponse cohérente.

Dans le sillage de cette performance collective, les Hornets ont aussi pu compter sur un double-double de Miles Bridges (17 points, 11 rebonds) et une présence dominatrice au rebond avec Moussa Diabate (12 rebonds).

« Nous sommes un groupe offensif d’élite. »

Après cette gifle infligée au champion en titre, Knueppel a analysé froidement la victoire (seulement la 13e de la saison, mais la 2e de suite). Il a attribué le succès à la façon dont son équipe a abordé le match, non comme un outsider, mais comme un adversaire qui avait sa place dans l’arène :

« Nous sommes restés concentrés. Nous sommes arrivés ici comme si nous avions vraiment notre place. Il faut maintenant reproduire ça chaque soir. » « Nous sommes capables d'être un groupe offensif d’élite. Nous jouons collectif et nous jouons vite. C’est ce que nous faisons depuis une bonne quinzaine de jours, et nous voulons continuer dans ce sens. »

Dans ces mots se lit toute la philosophie du match : exécution, confiance, fluidité offensive, et un collectif qui ne panique pas face à une équipe autrement considérée comme intouchable.

Des Hornets combatifs face à un Thunder déconnecté

Charlotte a profité de la pire soirée offensive du Thunder depuis bien longtemps. Oklahoma City a terminé avec un pourcentage médiocre au tir (36,6%) et seulement 28,2% derrière l’arc, pendant que les Hornets combinaient efficacité (53,2% et 51,4% à 3-pts) et agressivité. La bataille du rebond a été remportée par les Frelons 52 à 33 !

Les joueurs du Thunder, habitués à finir fort, ont vu leur attaque s’effondrer au deuxième quart-temps, où ils ont manqué leurs 11 premiers tirs. Ce passage fatal a permis à Charlotte de prendre le contrôle du match avec un écart qui n’a fait que s’accentuer jusqu’à atteindre 28 points avant le dernier quart-temps.

Ce genre d’effondrement est rare pour une équipe qui, cette saison encore, était considérée comme l’une des plus solides du championnat, tant au sein de la conférence Ouest que dans l’ensemble de la NBA. Le Thunder n’a notamment jamais perdu contre une équipe de l’Est à domicile depuis janvier 2025, une statistique qui montre à quel point la victoire de Charlotte est une anomalie.

LaMelo Ball ajoute sa touche et enfonce le clou

Ce n’est pas seulement Knueppel et Miller qui ont fait parler d’eux. LaMelo Ball, l’un des playmakers les plus créatifs de la ligue, a aussi contribué à ce carnage avec son propre style. L'artiste du groupe a mis la "cerise sur le gateau" avec un tir sur une jambe en total déséquilibre. On sait que c'est sa marque de fabrique, mais cela a tout de même salement enfoncé une équipe déjà en difficulté. Jugez plutôt :

« Charlotte nous a punis. » SGA

Du côté du Thunder, l’ampleur de la défaite a été reconnue avec franchise, notamment par leur leader Shai Gilgeous-Alexander, étonnamment apathique avec ses 21 pts à 7/21. Dans ses commentaires, Shai a livré une analyse franche de la (non) performance de son équipe :

« Ce n’était pas notre meilleur soir, nous n’avons pas trouvé notre rythme offensif, et Charlotte nous a punis. »

Le MVP est lucide, mais il n'a pas vraiment le choix. Il a promis que l'équipe reviendrait meilleure dès demain, mais force est de constater qu'après avoir commencé la saison sur un incroyable 24-1, OKC présente un bilan de 30-7 aujourd'hui. Ce qui fait 6 victoires pour 6 défaites sur les 12 derniers matches.

Heureusement pour eux que les Nuggets (sans Jokic) et les Spurs (sans Victor) accumulent également des défaites. Ils ont encore 5 victoires d'avance sur le 2e à l'Ouest, mais semble beaucoup moins irrésistibles qu'il y a quelques semaines.

Au bout du compte, cette performance des Hornets est bien plus qu’une simple victoire dans le calendrier. C’est une humiliation statistique et symbolique. Un statement. Charlotte n’a pas seulement battu le Thunder, elle l’a écrasé en jouant sur ses forces, son collectifs et ses armes.

Pour Charlotte, c’est la preuve qu’ils peuvent rivaliser avec n’importe qui lorsqu’ils exécutent leur plan de jeu avec précision, discipline, et confiance et aussi lorsqu’ils tirent à un pourcentage élite à trois points.

Ce match est aussi une leçon pour toute la NBA. Même les plus forts peuvent être renversés par les cancres tant le réservoir de talents est profond dans chaque effectif. Si l’attaque adverse s'emballe, si la défense ne met pas les ingrédients (agressivité, rigueur...) et si l’équipe adverse joue comme si elle n’avait rien à perdre, alors tout est possible.

