Les Français Tidjane Salaün et Moussa Diabaté sont dans une belle période sous les couleurs des Charlotte Hornets.

En NBA, une situation peut rapidement évoluer. Tidjane Salaün en est la preuve. Après un début de saison difficile et un passage en G-League, le Français a retrouvé un impact positif aux Charlotte Hornets.

Utilisé en sortie de banc, le jeune talent de 20 ans a été d'ailleurs excellent contre l’Orlando Magic (120-105) la nuit dernière : 14 points (à 6/7 aux tirs), 9 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre en 22 minutes. Au micro de FanDuel, l’entraîneur des Hornets Charles Lee a ainsi souligné la prestation de Salaün.

"Il accepte pleinement son rôle. Il a compris qu’il peut influencer le jeu des deux côtés du terrain sans se contenter de marquer des points. Et c’est visible. Il nous offre un jeu plus complet, où il prend des rebonds et défend sur plusieurs postes.

Offensivement, j’ai adoré une action : il a eu l’opportunité de prendre un tir à trois points en step-back, ce qu’il a déjà fait par le passé, mais il a fait la passe supplémentaire. C’est vraiment très encourageant. Cela montre à quel point il se soucie de l'équipe, qu'il veut être compétitif et faire donc son maximum pour avoir un impact gagnant", a-t-il apprécié.

Et Salaün n’a pas été le seul joueur tricolore à être impactant face au Magic. Présent dans le 5 majeur, Moussa Diabaté a également tiré son épingle du jeu. Auteur d’un double-double (10 points et 12 rebonds dont 6 offensifs), le pivot a été essentiel grâce à son activité.

"Ce qui est toujours impressionnant chez Moussa, c'est qu'il ne se laisse pas intimider par la taille de ses adversaires. Il est moteur, a un bon état d'esprit et se montre compétitif. Il attaque sans relâche et a la technique nécessaire pour obtenir plusieurs rebonds offensifs", a noté Lee.

Aux Bleus des Hornets de continuer sur cette voie.

