Chauncey Billups en route pour être l’un des pires coaches de l’histoire ?

Depuis qu'il a pris les rênes des Portland Trail Blazers, certes dans un contexte interne difficile, Chauncey Billups n'a pas vécu beaucoup de bons moments en ce qui concerne les résultats. S'il termine la saison sur le banc de la franchise, et reste sur cette cadence de victoires (Portland est 13e à l'Ouest, avec 8 victoires pour 18 défaites), ce qui semble devoir être le cas, le Hall of Famer affichera tout simplement l'un des pires pourcentages de succès dans l'histoire de la NBA.

A l'heure actuelle, Billups est à 33.8% de victoires sur le banc, ce qui est le deuxième plus faible score parmi tous les coaches qui ont opéré pendant au moins 328 matches, soit l'équivalent de quatre saisons NBA. Pour l'heure, seul Ron Rothstein, qui coachait le Heat entre 1988 et 1991, puis les Pistons en 1992-1993, a fait pire, mais peut avancer qu'il a dû s'occuper d'une équipe de Miami à peine créée et sans le moindre All-Star, ni joueur capable de tourner à 20 points de moyenne.

S'il poursuit sur cette voie, Chauncey Billups confirmera ce qui ressemble malheureusement à une évidence depuis quelques mois : il n'a pas l'envergure d'un head coach NBA, en tout cas pas pour une franchise en reconstruction comme c'est le cas pour les Blazers.