Chelsea Gray remporte le tournoi de 1vs1 Unrivaled, la NBA doit s’en inspirer

Chelsea Gray a gagné l'équivalent de son salaire avec les Aces en remportant un tournoi de 1vs1 encore une fois très réussi dans la ligue Unrivaled.

La plupart des joueuses qui ont participé au Tournoi de 1vs1 de la ligue Unrivaled sont des All-Stars, des internationales américaines ou des filles qui ont été l'une ou l'autre à un moment. Voilà de quoi doit s'inspirer la NBA pour le All-Star Game 2027, avec un plateau de qualité, un événement sympa à regarder et dans lequel il y a une part d'ego suffisamment importante pour qu'on voit de l'intensité.

Cette année, c'est une ancienne MVP des Finales, la "Point Gawd" des Las Vegas Aces, Chelsea Gray, qui a fait parler l'expérience et a écarté une à une ses rivales, jusqu'à la finale en trois manches contre une autre Gray, Allisha, membre elle du Dream d'Atlanta et championne olympique avec Team USA à Tokyo.

Chelsea Gray a tour à tour effacé Natasha Cloud, Jackie Young, Paige Bueckers et Kelsey Plum pour arriver à ses fins sur un panier primé pour la gagne. Elle a fini épuisée.

Gray remporte 200 000 dollars, ce qui correspond environ à son salaire pour l'année en WNBA avec Las Vegas. On comprend aisément pourquoi l'ancienne joueuse des Sparks et sa compagne étaient ravies de la victoire ! Pour les garçons, si le format est adopté un jour, il faudra sans doute envoyer du million pour convaincre les grands noms, mais ce serait dommage de passer à côté de ça.

Jaylen Brown a notamment soutenu l'idée en a marge du All-Star Game 2026.