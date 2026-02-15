Jaylen Brown est chaud pour un tournoi de 1vs1 : il veut défier Luka et SGA

Espérons que la NBA écoute Jaylen Brown, très chaud pour un tournoi de un contre un au All-Star Game.

En marge du All-Star Game 2026, la question a logiquement été posée à Jaylen Brown. Alors que la NBA cherche désespérément à redonner du relief à un All-Star Weekend jugé de plus en plus fade, le nom du tournoi 1-contre-1 organisé par la ligue féminine 3x3 Unrivaled s’est invité dans la discussion. Et l’ailier des Celtics n’a pas caché son enthousiasme.

« On pourrait faire ça comme en boxe, défier un adversaire publiquement… Il y a des gars que j’aimerais affronter. Luka, Shai, Brunson, Donovan, je les défierais tous en un-contre-un. On reverse les gains à une œuvre caritative. Organisons ça », a-t-il expliqué. Dans son esprit, le concept dépasse le simple divertissement : il s’agit de créer de vraies confrontations, assumées, avec une dimension narrative forte.

Le modèle a déjà fait ses preuves. Cette année, Chelsea Gray a remporté les 250 000 dollars promis à la gagnante du tournoi 1vs1 d’Unrivaled. La meneuse a dominé Allisha Gray en finale après avoir notamment éliminé Paige Bueckers plus tôt dans la compétition. Intensité, ego, trash talk maîtrisé : tous les ingrédients

étaient réunis pour capter l’attention.

Transposé à la NBA, un tel format pourrait réinjecter de la compétitivité dans un week-end souvent critiqué pour son manque d’engagement. Imaginer Brown défier Luka Dončić, Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Brunson ou Donovan Mitchell suffirait à créer un véritable événement médiatique.

La balle est désormais dans le camp de la ligue. Mais Jaylen Brown, lui, semble déjà prêt à relever le défi.