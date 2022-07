Chet Holmgren bousculé par un ex-coéquipier, OKC domine Memphis

Avec ce qu'a envoyé Chet Holmgren lors de sa première apparition en Summer League, on avait très envie de voir s'il allait confirmer 24 heures plus tard contre Memphis. Le n°2 de la Draft 2022 a été moins en vue que lors de ses débuts, mais a tout de même contribué à la victoire d'OKC (87-71). Si le Thunder s'est à nouveau imposé, c'est en partie grâce à la présence d'un joueur un peu trop au-dessus du lot : Josh Giddey.

L'Australien a posé un triple-double (14 pts, 10 asts, 10 rbds) en 28 minutes, pendant que son coéquipier rookie finissait lui avec 11 points, 12 rebonds, 3 passes et 2 contres, à 3/11. Le défi physique a été un peu plus important ce coup-ci pour Chet Holmgren, avec un duel forcément particulier pour lui.

En face, les Grizzlies avaient aligné Kenny Lofton Jr et son physique à la Glen Davis. Lofton et Holmgren se connaissent parfaitement puisqu'ils ont remporté le Mondial U19 en 2021 contre la France. Lofton avait été le bourreau des Bleus en finale et son style a encore fait des dégâts (19 points, 6 rebonds) cette nuit. Au poste, l'ancien intérieur de Lousiana Tech, 1,98m "seulement", a fait souffrir son ex-camarade et lui a imposé un combat impressionnant, notamment en première mi-temps. Pas assez pour empêcher "Chet Code" d'être une présence positive pour OKC (+20 de différentiel en 26 minutes, mais suffisamment pour lui donner des axes de travail.

Les quasi deux premières possessions du match : Lofton joue le 1 contre 1 avec Holmgren qui restait sur 6 contres hier. Il l’enfonce 2 fois pour 2 layup.

Action suivante : pull up and 3, swish. 😅😍pic.twitter.com/XZqJ21rkkE — Grizzlies France (@GrizzliesFR) July 6, 2022

Dans cette partie, Ousmane Dieng est à nouveau sorti du banc et a compilé 6 points, 5 rebonds et 2 passes en 24 minutes.