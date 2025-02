Chet Holmgren de retour, le Thunder va-t-il devenir invincible ?

Bon, le titre est un peu provocateur, il faut bien le reconnaître. Mais c'est quand même une magnifique nouvelle qu'a relayée Shams Charania d'ESPN jeudi après-midi pour les fans d'OKC. Alors qu'on se demandait, légitimement, si le trade pour faire venir Daniel Theis en provenance de New Orleans n'était pas le signe que Chet Holmgren aurait du mal à revenir dans les temps, la réponse a été aussi cinglante. L'intérieur du Thunder, absent depuis le 11 novembre pour une blessure au niveau du bassin, est sur le chemin du retour.

Holmgren, qui n'a joué que 10 matches après une saison rookie extrêmement prometteuse et pas tant dans l'ombre de Victor Wembanyama que ça, sera normalement en tenue vendredi. OKC affronte Toronto, ce qui permettra au leader de la Conférence Ouest de relancer son n°2 de Draft et aux fans de retrouver un joueur qu'ils ont rapidement adopté.

On peut maintenant se demander, si Chet Holmgren revient en pleine possession de ses moyens d'ici la fin de la saison, qui va pouvoir stopper Oklahoma City dans la Conférence Ouest. Le Thunder a remporté 40 matches sur 49, a peut-être le prochain MVP dans ses rangs en la personne de Shai Gilgeous-Alexander, et joue un basket efficace, cohérent et constant depuis le début de la saison. Avec le protecteur de cercle et attaquant prometteur qu'est déjà Chet Holmgren, c'est un casse-tête de plus qui s'annonce pour les futurs adversaires des hommes de Mark Daigneault.

La saison dernière, Holmgren tournait à 16.5 points, 7.9 rebonds et 2.6 contres de moyenne, à 37% à 3 points. C'était son niveau plancher...