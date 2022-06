Dans la dernière ligne droite avant une Draft, il y a toujours quelques intrigues. L'une d'entre elles concerne Chet Holmgren et commence à inquiéter quelques General Managers. Attendu comme l'un des deux ou trois premiers picks de la Draft 2022, qui se tiendra dans la nuit de jeudi à vendredi, l'intérieur de Gonzaga opère dans le mystère ces derniers jours.

D'après Matt Babcock de BasketballNews, Holmgren aurait refusé de communiquer son dossier médical à plusieurs équipes qui lui ont demandé. Notamment au Oklahoma City Thunder, qui détient le pick n°2. De plus, Chet Holmgren n'aurait pas passé le test d'imagerie cardiaque que la plupart des franchises réclament.

Tout ça ne signifie pas forcément que le garçon a des problèmes de santé qu'il veut dissimuler. Il peut aussi s'agir de la manifestation d'une envie de dissuader certaines équipes de le sélectionner. Chet Holmgren et ses représentants peuvent tout simplement tenter d'atterrir dans une franchise précise en glissant légèrement dans le tableau.

Mock Draft 2022 1.0 : les lottery picks

Beaucoup de prospects font passer des messages de la sorte, que ce soit en se montrant peu enthousiastes lors des workouts ou des entretiens, ou en faisant carrément passer le mot qu'ils ne sont pas chauds à l'idée de rejoindre telle ou telle équipe. Jaden Ivey, l'arrière de Purdue, a par exemple fait comprendre que rejoindre Sacramento l'emballait très modérément...

On espère en tout cas que c'est bien une tactique sportive et non pas un réel souci médical qui pousse Chet Holmgren et son camp à agir de la sorte. Réponse dans quelques jours, lorsqu'il s'agira de rejoindre Adam Silver sur scène et d'enfiler la casquette de l'une des 30 franchises NBA.

