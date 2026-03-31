Chez Cooper Flagg, il y a la NBA… et puis il y a One Piece

On le sait, chez pas mal de joueurs NBA de la nouvelle génération, les animés font partie du décor. Pour beaucoup de joueurs de moins de 30 ans, ce n’est pas un simple hobby de passage. C’est un vrai marqueur culturel. Cooper Flagg est visiblement de cette école-là.

Dans une interview publiée récemment par GQ, le rookie des Dallas Mavericks a évoqué très naturellement sa passion pour les animés, téléphone à la main et coque de Luffy (en mode Gear 5) bien en évidence.

Quand on lui demande quelle application il utilise le plus, Flagg répond sans détour : «C'est clairement Crunchyroll (une plateforme de streaming spécialisée dans l'animation japonaise, NDLR). C'est la mieux pour avoir des animés doublés en anglais ou avec les sous-titres anglais. » Une réponse qui ne laisse pas trop de place au doute sur ses habitudes hors parquet.

Le n°1 de la Draft 2025 enchaîne ensuite en parlant de sa coque de téléphone : « C'est One Piece. Je regarde beaucoup d'animés différents, mais One Piece c'est mon préféré. J'aime le fait que ce soit un animé long. J'adore suivre différents personnages et voir comment ils se développent avec le temps, comment ils deviennent de plus en plus forts. Je trouve que c'est vraiment cool. »

Ce qui est sympa dans cette séquence, c’est aussi ce qu’elle raconte de Cooper Flagg. Sur le terrain, le garçon donne déjà l’impression d’être un vétéran coincé dans un corps de rookie. Sérieux, appliqué, mature, déjà capable d’impacter un match dans à peu près tous les secteurs, il est en train de boucler une première saison NBA de très haut niveau, même si le titre de Rookie of the Year devrait lui échapper au profit de son ancien camarade de chambrée à Duke, Kon Knueppel. Mais il reste aussi un gars de 19 ans avec des passions de son époque.