Les Chicago Bulls, l’équipe qui va remuer la NBA à la deadline ?

Avec leurs nombreux contrats expirants, les Chicago Bulls pourraient s’affirmer comme les principaux acteurs de la deadline des trades NBA.

Personne ne sait où vont les Chicago Bulls, pas même leur Président Arturas Karnisovas. Cela fait des années que la franchise de l’Illinois est coincé dans le ventre mou du classement de sa Conférence. C’est encore le cas cette saison. L’équipe de Billy Donovan a le cul entre deux chaises : ni trop faible pour tanker, ni assez forte pour vraiment avoir des ambitions. Elle occupe la neuvième place à l’Est avec un bilan parfaitement équilibré : 22 victoires pour 22 défaites.

Mais ça va peut-être (enfin ?) changer. Selon Michael Scotto, les Bulls vont être parmi les plus actifs à l’approche de la deadline des trades NBA. Reste à savoir s’ils vont « acheter », et donc faire venir des joueurs confirmés pour aller plus haut, ou « vendre » et essayer de descendre doucement vers les profondeurs du classement afin de profiter d’une cuvée 2026 annoncée spectaculaire.

La deuxième hypothèse paraît plus probable. En effet, l’équipe de la « Windy City » est composée de nombreux contrats expirants. Les dirigeants ne vont pas prolonger tous ces joueurs lors de la prochaine intersaison. Certains partiront donc libres. Et on peut penser que c’est dans l’intérêt de l’organisation de récupérer une contrepartie quand elle le peut.

Les Bulls vont donc peut-être abreuver de leurs talents les franchises justement acheteuses sur le marché. Nikola Vucevic, Kevin Huerter, Jalen Smith, Coby White, Zach Collins ou encore Ayo Dosunmu seront free agents en juillet. Il est possible que plusieurs d’entre eux soient donc échangés dans les prochaines semaines.