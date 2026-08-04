Chris Bosh alerte Victor Wembanyama : « Il suffit d’une fois de plus »

Les caillots sanguins qui ont fait dérailler la carrière de Chris Bosh, dont le dernier match remonte à un peu plus de dix ans, affectent toujours son quotidien. C’est pourquoi il a tenu à avertir Victor Wembanyama, lui-même touché par une thrombose en 2025. En début d’année, l’ancien intérieur du Heat a été hospitalisé pour une nouvelle embolie pulmonaire et, de son propre aveu, a bien failli ne pas s’en remettre.

« J’ai failli y passer. Je ne plaisante pas », a-t-il témoigné dans un entretien avec HoopsHype. « J’ai fait une autre embolie pulmonaire en janvier, j’ai été hospitalisé pendant une semaine. Alors je suis mon traitement tous les jours, je me soigne, je surveille ça de près. C’est quelque chose avec lequel tu dois vivre pour le restant de tes jours. Je pensais que c’était derrière moi, mais non. »

Le double champion NBA a donc voulu faire passer un message au prodige des Spurs, dont la deuxième saison avait été interrompue par une thrombose à l’épaule. « Prends tes médicaments », a-t-il conseillé à Wembanyama. « Il faut bien respecter le traitement pour éviter que ça se reproduise, parce qu’il suffit d’une fois de plus. C’est arrivé une fois de plus pour moi, une deuxième, et je n’ai plus jamais pu jouer. Il faut simplement veiller à ce qu’il fasse le nécessaire pour garder son sang le plus fluide possible, et qu’il prenne soin de son corps en dehors du terrain. »

Rien n’indique pour autant que le mal deviendra récurrent et gênera la carrière de Victor Wembanyama comme il a gêné celle de Chris Bosh. Depuis sa thrombose, la star de San Antonio a disputé 86 matches jusqu’aux Finales, sans alerte. Mais Bosh l’invite à ne rien prendre pour acquis et à rester vigilant, ce qui semble déjà être le cas pour le Français, encadré par un staff très étoffé.