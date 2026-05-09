Chris Finch règle ses comptes avec l’arbitre Tony Brothers

L'entraîneur des Minnesota Timberwolves Chris Finch a lâché ses vérités sur l'arbitre Tony Brothers après un échange tendu sur le parquet.

Une séquence lunaire. Lors de la défaite face aux San Antonio Spurs (108-115), l'entraîneur des Minnesota Timberwolves Chris Finch a eu une altercation, en deux temps, avec l'arbitre Tony Brothers. Dans le 4ème quart-temps, le coach des Wolves a tenté de prendre un temps-mort.

Ignoré pendant trois secondes par l'officiel, Finch n'a pas apprécié. Et face aux protestations véhémentes de l'homme de 56 ans, Brothers a décidé de lui répondre. A ce moment-là, Naz Reid s'est interposé pour interrompre cet échange.

Mais par la suite, ils ont à nouveau échangé des amabilités. Avec cette fois-ci, les interventions de Bones Hyland et de l'assistant Pablo Prigioni.

"Je voulais un temps mort, et j'ai dit que je voulais récupérer mes trois secondes. Il m'a clairement entendu. Il a regardé dans ma direction, m'a ignoré, a poursuivi l'action et a failli nous faire perdre le ballon. Et il a perdu son sang-froid.

Ensuite, je suis allé lui demander où le ballon allait être remis en jeu, et il s'est mis à me hurler dessus pour ça. Bref, un comportement tout à fait non professionnel de sa part", a fustigé Chris Finch en conférence de presse.

Comme souvent, l'arbitrage se trouve au centre des débats sur ces Playoffs NBA 2026. Le symbole de la tension sur ces matches...

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