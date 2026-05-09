Wembanyama sort un chef d’oeuvre, les Spurs prennent le game 3

Le retour des Timberwolves à la maison devait relancer complètement cette demi-finale de conférence Ouest. À la place, c’est San Antonio qui a frappé un énorme coup. Portés par un Victor Wembanyama monumental des deux côtés du terrain, les Spurs sont allés s’imposer (115-108) à Minneapolis dans le Game 3 pour prendre l’avantage 2-1 dans la série.

Cette fois, contrairement aux deux précédents déplacements des Texans dans le Minnesota cette saison où ils avaient craqué dans le money time, les joueurs de Mitch Johnson ont tenu bon jusqu’au bout malgré plusieurs poussées adverses. Une victoire d’autant plus impressionnante qu’elle s’est dessinée autour d’un Wembanyama absolument terrifiant.

Le Français a signé un nouveau chef-d’œuvre : 39 points, 15 rebonds, 5 contres, à 13 sur 18 au tir et 10 sur 12 aux lancers. Surtout, son impact dépasse largement les chiffres. Chaque pénétration des Wolves semblait conditionnée par sa présence, et Minnesota a encore passé une soirée entière à réfléchir avant d’attaquer le cercle.

WEMBY WENT OFF IN GAME 3! 👽 39 PTS (13-18 FGM)

👽 15 REB

👽 5 BLK

👽 3 3PM SPURS TAKE A 2-1 SERIES LEAD IN THE WEST SEMIS 🍿 pic.twitter.com/HbAGXUTkBo — NBA (@NBA) May 9, 2026

Le début de match a d’ailleurs ressemblé à une démonstration. Wembanyama a inscrit 9 des 11 premiers points de San Antonio pendant que Minnesota ratait ses 12 premiers tirs. Les Spurs ont rapidement mené 18-3 dans une ambiance glaciale au Target Center. À un moment, les seuls points des Wolves sont venus d’un lancer d’Anthony Edwards, débarrassé de sa limite de minutes, et d’un lay-up de Rudy Gobert.

Pourtant, les Timberwolves ont refusé de sombrer comme lors de la correction reçue au Game 2. Anthony Edwards, de plus en plus convaincant physiquement malgré sa grosse contusion au genou gauche, a remis son équipe dans le match quasiment à lui seul. La superstar de Minnesota a compilé 32 points et 14 rebonds, dont 22 points dès la première mi-temps. Son tir du logo au buzzer de la fin du premier quart-temps a complètement changé la dynamique et permis aux Wolves de revenir progressivement. Un trois points de Jaden McDaniels avant la pause a même ramené les deux équipes à égalité (51-51).

Mais à chaque moment chaud, San Antonio a trouvé une réponse. De’Aaron Fox a ajouté 17 points, tandis que Stephon Castle a livré un match extrêmement mature avec 13 points, 12 passes décisives et un impressionnant +17 de plus/minus. Dans le troisième quart-temps, les Spurs ont également puni les aides défensives de Minnesota avec un 6 sur 10 derrière l’arc.

Les Wolves ont pourtant eu plusieurs occasions d’inverser la rencontre. Quand McDaniels a provoqué la cinquième faute de Wembanyama à 6:18 de la fin, Minnesota est revenu à 99-98 et le public a senti le vent tourner. Sauf que le Français n’a absolument pas paniqué. Il a inscrit 16 points dans le quatrième quart-temps, dont un énorme tir à trois points en réponse immédiate à Naz Reid pour redonner six longueurs d’avance aux Spurs à trois minutes du terme.

Minnesota peut aussi nourrir des regrets offensivement. Julius Randle et McDaniels ont vécu un cauchemar face à la longueur de Wembanyama et ont combiné un très vilain 8 sur 34 au tir. Naz Reid a bien apporté 18 points et 9 rebonds, mais l’adresse et la création ont souvent manqué autour d’Edwards.

Chris Finch semble désormais prêt à raccourcir drastiquement sa rotation. Mike Conley n’a joué que quatre minutes avant de disparaître du match, tandis qu’Ayo Dosunmu et Terrence Shannon Jr. devraient continuer à récupérer une grande partie des minutes dans le backcourt.

En situation de chasseurs pour la première fois de la série avant le Game 4 dimanche, les Timberwolves n’ont déjà plus vraiment le droit à l’erreur devant leur public. Face à eux, les Spurs avancent avec un Victor Wembanyama qui ressemble de plus en plus à un problème insoluble.