Rudy Gobert, « une top-5 défense à lui seul » selon son coach

Rudy Gobert est un joueur sous-estimé, mal-aimé et, comme beaucoup d’hommes dans cette catégorie, incompris. Son génie est palpable mais pas visible. Il ne fait pas nécessairement des statistiques, il n’est pas non plus le plus élégant sur un terrain de basket et, pourtant, son impact est indéniable. Parce que sa simple présence change la donne pour son équipe. Essentiellement défensivement.

« C’est une top-5 défense à lui seul », confie son coach Chris Finch auprès de Zach Lowe. « Il y a eu des moments difficiles. C’est toujours le cas lors des trades massifs [les Timberwolves ont sacrifié de nombreux joueurs et picks pour le faire venir.] Il faut être patient dans ces situations. Il a été un facteur incroyable dans le revirement pris par la franchise. »

Les Wolves ont disputé deux finales de Conférence avec Rudy Gobert en tant que pivot titulaire et ce n’est pas un hasard. Minnesota avait la 13eme défense NBA (111 pts sur 100 possessions) avant son arrivée en provenance du Jazz. Depuis, la franchise s’est classée à la 10eme, 1ere et 6eme place dans ce secteur.